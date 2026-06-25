La Cámara vasca aprueba la reforma del PNV para 'blindar' el euskera en las OPE gracias a la abstención de EH Bildu

El Pleno ha aprobado este jueves la modificación de la Ley de Empleo Público - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la modificación de la Ley de Empleo Público Vasco impulsada por el PNV con el objetivo de reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos establecidos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), una reforma que ha salido adelante gracias a la abstención de EH Bildu, dado que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha votado en contra de esta iniciativa.

La reforma ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara autonómica con el voto a favor del PNV, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de PSE-EE, PP, Sumar y Vox.

La modificación legal impulsada por el PNV recoge diferentes medidas para tratar de evitar nuevas sentencias contrarias a los requisitos lingüísticos establecidos para el acceso al empleo público en Euskadi. De esa forma, se extiende la figura de la preceptividad aplazada, que permite que las OPE reserven plazas para personas sin el perfil de euskera exigido, con el compromiso de la administración de euskaldunizarlos posteriormente.

Además, se acaba con la imposición de referencias obligatorias generalizadas, de forma que cada administración determinará qué nivel de euskera es necesario, basándose en la atención al ciudadano y las necesidades operativas de la plaza. A su vez, se establece que cada institución debe hacer un análisis justificado de los usos y demandas de los dos idiomas oficiales, garantizando la proporcionalidad y los derechos laborales y lingüísticos de la ciudadanía.

La votación de esta modificación de la Ley de Empleo Público Vasco ha estado precedida por el acuerdo alcanzado este pasado miércoles por el PNV y EH Bildu, por el cual la coalición soberanista se comprometía a facilitar la aprobación del texto con su abstención a cambio de que el PNV aceptara una serie de condiciones; entre ellas, el compromiso de impulsar una nueva reforma en el caso de que, en un plazo de tres años, se constate que esta modificación no es suficiente para alcanzar sus objetivos.

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