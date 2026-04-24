La campaña alavesa 'Re-Viste tu Mente', finalista en los premios europeos de la Semana de Prevención de Residuos

La iniciativa ha sido elegida entre más de 13.000 acciones - DFA

VITORIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Re-Viste tu Mente. Reconecta, Reduce, Reutiliza', impulsada por la Diputación Foral de Álava, ha sido seleccionada como finalista en los Premios de la Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWR), uno de los principales reconocimientos europeos en materia de sostenibilidad.

La iniciativa ha sido elegida entre más de 13.000 acciones desarrolladas en toda Europa, destacando por su enfoque innovador al abordar el reto del residuo textil desde una perspectiva ambiental, educativa y social, con un papel protagonista de la juventud y de las personas con discapacidad intelectual como agentes de cambio.

El proyecto alavés competirá en la categoría de administraciones públicas junto a otras dos iniciativas europeas, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

Las iniciativas ganadoras se darán a conocer el próximo 4 de junio en Bruselas, en el marco de la ceremonia oficial de los premios EWWR, que se celebrará durante la Semana Verde Europea.

La diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha valorado este reconocimiento como "un impulso para seguir trabajando en la prevención desde lo cotidiano, demostrando que pequeños gestos pueden generar grandes transformaciones en la forma en la que consumimos y nos relacionamos con nuestras prendas".

'Re-Viste tu Mente' forma parte del proyecto 'Mucho Más de lo que Ves', una iniciativa que cumple cinco años impulsando la sensibilización ambiental y la inclusión social en Álava. En esta edición, el proyecto ha dado un salto fuera del aula para conectar con el conjunto de la ciudadanía, poniendo el foco en uno de los retos emergentes en Europa: el residuo textil.

A través de una combinación de acciones de impacto en calle, campaña en medios y talleres prácticos en centros educativos, la iniciativa ha invitado a repensar la relación con la ropa y a descubrir su valor más allá del uso inmediato.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Uno de los elementos más diferenciales del proyecto es la participación activa de personas con discapacidad intelectual, que han formado parte del equipo de comunicadores y dinamizadores, aportando una dimensión social e inclusiva que ha sido clave en el desarrollo de la campaña.

La campaña ha logrado implicar de forma directa a más de 1.500 personas y alcanzar a cerca de 120.000 ciudadanos del territorio, generando una experiencia participativa que combina creatividad, aprendizaje y cambio de hábitos.

Este enfoque integral, que une educación, acción práctica, comunicación e inclusión, ha sido uno de los factores determinantes para su selección como finalista, posicionando a Álava como un territorio comprometido con la innovación en sostenibilidad.

La Semana Europea de Prevención de Residuos, gestionada en Euskadi por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, es una iniciativa de referencia europea cuyo objetivo es visibilizar iniciativas ejemplares en el ámbito de los residuos, fomentar la implicación social y avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.