La campaña "Barakaldo Kontsumo Bonoa" estará activa desde este sábado con 195 establecimientos adheridos

Presentación de la campaña "Barakaldo Kontsumo Bonoa" - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 195 establecimientos comerciales, de hostelería y de servicios de Barakaldo se han sumado este año a la campaña "Barakaldo Kontsumo Bonoa 2026", que desde este sábado y hasta el 14 de noviembre, permitirá obtener descuentos por compras en el comercio, la hostelería y los servicios locales a las personas empadronadas en el municipio.

En el acto de presentación de la iniciativa celebrado esta mañana con la asistencia de representantes de ACE Barakaldo y Sanbi Dendak, desde el Ayuntamiento de Barakaldo e Inguralde se ha recordado que esta convocatoria está enfocada a la dinamización del consumo local en una época valle para el sector, y que confían en que obtenga una respuesta similar a la del año pasado, en la que se canjearon el 96% de los bonos y se movilizaron más de 800.000 euros en consumo.

Para ello, cuentan con la adhesión de 195 establecimientos, cifra similar a la del año pasado, que se repartirán de manera proporcional los 42.000 bonos consumo de la campaña.

Al igual que en la convocatoria de 2025, la información sobre "Barakaldo Kontsumo Bonoa" estará disponible y actualizada en tiempo real en la web bonobarakaldo.inguralde.eus.

En esta página se podrá consultar el listado de locales adheridos y su localización a través de un mapa interactivo. Asimismo, será posible conocer la cantidad de bonos disponibles en cada momento en cada local.

La campaña vuelve a contar con una inversión, por parte del Ayuntamiento de Barakaldo, de 210.000 euros. De esta manera, cada bono tendrá un valor nominal de 15 euros, que serán adquiridos por 10 euros por parte de la ciudadanía, asumiendo el Ayuntamiento, a través de Inguralde, los 5 euros restantes.

Los bonos solo podrán ser adquiridos y canjeados por las personas empadronadas en Barakaldo. Para ello, en el momento de la compra se solicitará el número de DNI, que será introducido en la plataforma web de la campaña exclusivamente para esta gestión.

El máximo de bonos que podrá adquirir una personas - asociada a su DNI- será de 8, que se podrán utilizar en una sola compra o en varias, y en un mismo establecimiento o en distintos.

Por otra parte, además de facilitar su localización mediante el mapa interactivo, los establecimientos adheridos dispondrán de distintivos de identificación en sus escaparates, en los que se incluirá un código QR para acceder directamente a la información de la campaña.