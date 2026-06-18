La campaña contra las agresiones sexistas llegará este año a más fiestas y barrios de San Sebastián

La concejala de Igualdad, Ane Oyarbide, presenta la campaña contra agresiones sexistas en fiestas - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de prevención y atención frente a las agresiones sexistas y sexuales en contextos festivos. Bajo el lema '¡Por unas fiestas libres! ¡No a la violencia sexista!', la iniciativa se desarrollará entre los meses de junio y diciembre y llegará este año tanto a las principales celebraciones de la ciudad como a más fiestas de barrios.

La concejala de Igualdad, Ane Oyarbide, ha presentado este jueves en rueda de prensa la campaña que tiene como objetivo "difundir mensajes de prevención frente a las agresiones sexistas, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y promover una actitud activa de rechazo ante cualquier manifestación de violencia machista". Asimismo, busca ofrecer información y recursos tanto para prevenir situaciones de violencia como para actuar y acompañar a las personas que puedan sufrir una agresión.

Como en años anteriores, comenzará con un buzoneo informativo dirigido a los hogares de la ciudad, que incluirá recomendaciones y pautas de actuación. Además, se distribuirán materiales informativos y de sensibilización en euskera, castellano, inglés y francés.

Oyarbide ha destacado que la principal novedad de esta edición es la ampliación de la campaña a un mayor número de fiestas de barrio. "Los puntos de información y atención se han consolidado como una herramienta de referencia dentro de esta campaña y creemos que es importante seguir reforzándolos y por eso este año hemos querido ampliar su presencia a más fiestas y celebraciones de barrio", ha explicado.

La edil ha incidido en que, al ser espacios más pequeños, "es fundamental estar cerca de la ciudadanía y acercar los recursos de prevención y atención a los distintos barrios de la ciudad". "Además, las experiencias que hemos desarrollado en los últimos meses han tenido una acogida muy positiva por parte de vecinas y vecinos, lo que nos anima a seguir profundizando en esta línea de trabajo", ha indicado.

Los puntos de información y atención estarán presentes en celebraciones como las fiestas de San Juan del Antiguo, las fiestas de San Marcial de Altza, Intxaur Jaiak, las fiestas del Carmen de Añorga y del Centro, las fiestas de Amara Zaharra, Intxaurrondo Zaharra, Porrontxo Jaiak, las fiestas de Arriaga-Serafines, Martutene, Amara Berri y Santo Tomás, además de eventos consolidados como el Jazzaldia, la Semana Grande o la final de la Bandera de La Concha.

"La prevención de las violencias machistas es una responsabilidad colectiva. Queremos que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas con libertad y seguridad, y para ello es fundamental seguir trabajando en la sensibilización, la corresponsabilidad y la implicación de toda la ciudadanía", ha añadido Oyarbide.

FORMACIÓN Y REFLEXIÓN

La campaña mantendrá además una línea específica de trabajo con el sector hostelero. En colaboración con Farapi Koop., se desarrollará un proceso de formación y reflexión compartida con profesionales de la hostelería para reforzar la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de violencia. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa.

El trabajo incorporará una "mirada amplia" que abordará también situaciones relacionadas con la LGTBIQ+fobia, el racismo, la discriminación por diversidad funcional y otras formas de violencia y exclusión.

El Ayuntamiento ha desarrollado esta campaña en coordinación con distintos agentes implicados en la organización y gestión de las fiestas, entre ellos Donostia Festak, Jazzaldia, la Guardia Municipal y las comisiones festivas de los barrios, con el objetivo de seguir construyendo espacios festivos seguros, igualitarios y libres de violencia sexista.