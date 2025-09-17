Cancelado el concierto de Joan Osborne el 21 de noviembre en la sala BBK y será sustituido por Gisele Jackson

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Joan Osborne previsto para el viernes 21 de noviembre en la sala BBK dentro del ciclo BBK Music Legends ha sido cancelado por causas ajenas a la organización. En su lugar, en la misma fecha y completando la programación de dicho ciclo, actuarán Gisele Jackson & The Shu Shu's.

En un comunicado, la sala BBK ha destacado que Jackson es una de las grandes voces del soul actual a nivel mundial e inició su trayectoria junto a Ray Charles.

Desde entonces ha compartido escenario con leyendas como Donna Summer o James Brown, y ha llevado su música a más de 18 países de todo el mundo. Jackson, que llegó a cantar en vivo en la toma de posesión de Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos de América, ha trabajado en el teatro, asumiendo papeles en musicales como "Dreamgirls" o "The Wiz".

A Bilbao, Jackson llegará acompañada de The Shu Shu's, formación integrada por Dave Wilkinson (guitarra), Abel Boquera (órgano Hammond) y Caspar St. Charles (batería), con más de una década de experiencia conjunta y colaboraciones con artistas internacionales como Sharon Jones o George Braith.

DEVOLUVIÓN DE ENTRADAS JOAN OSBORNE

Sala BBK ha precisado que todas las entradas adquiridas para el concierto de Joan Osborne a través de la web serán devueltas automáticamente. En el caso de haber sido comprado en taquilla, será necesario acercarse a la Sala BBK para proceder con la devolución (de martes a jueves en horario de mañana -11.00 a 14.00 horas- o de lunes a sábado en horario de tarde -17.00 a 20.00 horas.-).

Las entradas para el concierto de Gisele Jackson & The Shu Shu's el viernes 21 de noviembre ya están a la venta a través de la web de la Sala BBK (salabbk.bbk.eus), en la taquilla del espacio o en dekkerevents.com.

Sala BBK ha subrayado que, con esta sustitución, el ciclo BBK Music Legends mantiene el total de cuatro citas inicialmente previstas: Carolyn Wonderland (1 de noviembre), The Christians (8 de noviembre) y Cracker (22 de noviembre -con entradas ya agotadas-).