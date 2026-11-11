Cancelados once vuelos en el aeropuerto de Bilbao durante las primeras horas de la huelga

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Bilbao ha registrado once vuelos cancelados durante las primeras horas de la huelga general, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

El aeródromo tiene 108 vuelos programados para este miércoles, de los que diez se han operado y otros once han sido cancelados. Las mismas fuentes han precisado que, ante la convocatoria de huelga, las aerolíneas reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en sesiones previas.

Por otra parte, han asegurado que el parking de La Paloma no se encuentra cerrado y todos los aparcamientos de Aena operan con normalidad y han permanecido abiertos en todo momento.