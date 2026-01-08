La cantautora María Amolategui presentará los días 16, 17 y 30 de enero en San Sebastián y Bilbao su debut en solitario

María Amolategui - BORDERLINE MUSIC

BILBAO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantautora guipuzcoana María Amolategui ofrecerá los días 16, 17 y 30 de enero, en San Sebastián y Bilbao, tres presentaciones en directo de las canciones de 'Equilibrio', el disco con el que hace su debut en solitario, tras su etapa como cantante del grupo Sugan a mediados de la primera década del siglo.

La intérprete ha programado en primer lugar dos showcases, con firma de discos incluida, que tendrán lugar el viernes 16, en Fnac Donostia (19.00 horas) y al día siguiente 17 en Fnac Bilbao (18.00 horas). Ya el viernes 30 de enero, la artista dará un concierto en Kutxa Fundazioa Kluba, de Tabakalera) a las 20.00 horas.

Según han informado en una nota desde su promotora musical, The Borderline Music, "la artista guipuzcoana ha irrumpido en el panorama musical con la publicación de su álbum debut en solitario, donde la cantante ofrece "una meditación musical sobre la existencia entre el pop y la música de raíz".

El disco incluye 10 canciones con letras que abordan temas como "la ineludible necesidad de forjar vínculos, la búsqueda del amor, la necesidad de soltar las amarras y la gestión de la pérdida", han subrayado desde la promotora, que destaca asimismo que Amolategui "refleja estas emociones cotidianas con una actitud serena y celebratoria, lejos del dramatismo".

En lo musical, el álbum transita entre medios tiempos, baladas y delicadas cadencias latinas y la propia artista ha descrito su disco como "un espejo de la vida" donde habla en los textos de "lo que duele y lo que cura, de quienes nos cuidan, de cómo a veces hay que dejar ir incluso a quienes amamos o cómo buscamos mantenernos en pie cuando todo se tambalea", ha detallado la guipuzcoana.

Amolategui reconoce en sus composiciones influencias tomadas de la tradición de cantautores de raíz como Jorge Drexler, Depedro o Natalia Lafourcade, con los que comparte una apuesta por música que "se mantiene despojada de estridencias, primando la naturalidad de los sonidos acústicos para sostener el peso lírico y emocional de las composiciones".

'Equilibrio' ha sido producido por la propia Maria Amolategui junto a Antxon Sarasua, quien también grabó los teclados, y ha contado con la participación de Daniel Venegas a la guitarra, Fernando Neira al bajo y Karlos Arancegui a la batería. La mezcla final corrió a cargo de Toni Brunet, guitarrista de Quique González.

El disco fue publicado a mediados de octubre y es "la culminación de una sólida trayectoria y se revela como la obra más personal de la artista guipuzcoana, natural de Beasain", han destacado desde su promotora.

BIOGRAFÍA

Cantante y presentadora de televisión, Maria Amolategui Azkarate (Beasain, 1987) comenzó su carrera musical en la banda Sugan, formada en la escuela de música de Beasain. Con este grupo, entre otros trabajos, crearon la canción de entrada para la serie de ETB Pilotari.

A lo largo de su trayectoria ha mantenido una prolífica carrera en televisión, desde su participación como concursante en el programa La Voz a colaboraciones en varios programas de ETB, donde fue presentadora del concurso 'Stars Izarrak kalean', trabajó como coach en el talent show 'Bago!az' y también participó en el programa 'Zuek Hor'. Actualmente, participa en el proyecto musical 'Matilda', junto a Victor Sánchez, su antiguo compañero en la banda Sugan.