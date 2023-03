El cardenal alemán Gerhard Müller censura la actitud de aquellos que quieren "imponer la ideología de género"

Archivo - FILED - 02 July 2017, Rhineland-Palatinate, Mainz: Cardinal Gerhard Ludwig Mueller stands in the cathedral.

Archivo - FILED - 02 July 2017, Rhineland-Palatinate, Mainz: Cardinal Gerhard Ludwig Mueller stands in the cathedral. - picture alliance / Andreas Arnol / DPA - Archivo

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cardenal alemán Gerhard L. Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha censurado la actitud de aquellos que quieren "imponer la ideología de género" y ha señalado que el cambio de género no es "nada más que una mutilación del cuerpo".

Müller ha ofrecido este sábado en Bilbao una conferencia bajo el título 'Llamados a ser testigos: ¿misión imposible?' en la que ha sido presentado por el vicario general de la Diócesis de Bizkaia, Kerman López.

La cita se ha enmarcado en las XVII Jornadas de Católicos y Vida Pública organizadas por la Asociación de propagandistas que se han desarrollado desde este viernes en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína.

En su intervención en la jornada, el cardenal Müller se ha mostrado crítico con los políticos de la Unión Europea y ha censurado la actitud de aquellos que quieren "imponer la ideología de género". En este sentido, ha considerado que el cambio de género no es "nada más que una mutilación del cuerpo".

"Nuestro cuerpo es parte de nuestra identidad. El hombre es creado en la unidad del espíritu, del alma, del cuerpo. Dios ha creado a su imagen al hombre y la mujer. Esta es la realidad", ha asegurado.

Asimismo, ha acusado a los "ideólogos de la ideología de género" de no ser "tolerantes" y buscar solo "imponer una ideología". Además, ha lamentado algunos comportamientos contra aquellos que "rezan delante de clínicas abortistas en Inglaterra".

"Es también el inicio de una dictadura, como también en España, como en toda Europa, pero el gobierno de España es peor", ha expresado, al tiempo que ha asegurado que entre los "actuales gobernantes pocos cuentan con una "profesión práctica, académica".

En este sentido, ha asegurado que se trata de políticos que comenzaron "a los 18 años en la política y no conocen la vida como es". "No tenían ninguna responsabilidad en una profesión, en el mercado, la universidad, las finanzas... Esos son nuestros políticos que quieren dictar cómo debe uno pensar y hablar. Yo no necesito a estas personas. Poca cualificación filosófica. Personas que nunca han leído a Aristoteles quieren decir lo que el cardenal Muller puede o no decir", ha añadido.

Por otro lado, y cuestionado por la "debilidad" de los miembros de la Iglesia, el cardenal ha advertido que "los miembros del cuerpo de Cristo pueden ser también pecadores".

De este modo, y tras censurar que algunos representantes de la iglesia vivan "una doble vida", ha asegurado que "el escándalo representa una gran oportunidad para los enemigos de la Iglesia". "Para atacarnos no solo a nosotros sino más a Jesús", ha añadido.