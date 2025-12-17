Caritas Bizkaia, Eroski y Laboral Kutxa renuevan su convenio de colaboración en favor de personas en exclusión social

Representantes de Caritas Bizkaia, Eroski y Laboral Kutxa firman el convenio - CARITAS BIZKAIA

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Caritas Bizkaia, Eroski y Laboral Kutxa han renovado su convenio de colaboración firmado por primera vez en 2009 con el objetivo de ayudar a las personas en situación o riesgo de exclusión social, quienes carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

A través de este convenio, Eroski se compromete a dotar de la estructura operativa para el funcionamiento de las "tarjetas de compra" y a trasladar a Caritas las aportaciones recaudadas para el proyecto "Ayuda a las familias en riesgo de exclusión social" de su programa Céntimos solidarios, según ha informado Cáritas.

Además de una aportación económica, Laboral Kutxa dotará de la estructura bancaria al proyecto, mientras que la colaboración de Caritas Bizkaia consistirá en la intervención social con las personas beneficiarias y en la asignación de las "tarjetas de compra" a las familias que corresponda.

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar acceso a productos de consumo básico a través de circuitos 'normalizados' a familias atendidas por Caritas Bizkaia que carecen de recursos suficientes.

Desde su implantación en 2009, se busca normalizar el acceso a las necesidades básicas no solo desde una perspectiva asistencial, sino también integradora, enmarcada en procesos más amplios de incorporación social para personas en situación o riesgo de exclusión.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

La entrega y el control de las tarjetas de compra siguen un proceso colaborativo entre las partes implicadas. Caritas Bizkaia se encargará de recoger información sobre la situación de las personas o familias que soliciten ayuda en sus acogidas, para determinar si cumplen con los requisitos establecidos.

Una vez recogidas las solicitudes y concedidas las ayudas por los equipos de voluntariado, una trabajadora social acompañará todo el proceso para asegurar el correcto funcionamiento de la iniciativa. Eroski activará las tarjetas de manera automática, vinculándolas y asignando la cuantía correspondiente a cada beneficiario.

La cuantía de la ayuda se determina según el número de miembros de la unidad familiar: 130 euros para familias de una o dos personas adultas y 200 euros para familias de una o dos personas adultas con menores. La duración de la ayuda será de uno a seis meses, con recargas mensuales en la tarjeta.

Excepcionalmente, la ayuda podrá entregarse con otra periodicidad, dependiendo de la valoración de la situación de la persona o familia. Las tarjetas podrán ser canjeadas exclusivamente por productos de primera necesidad, tanto alimenticios como de higiene básica, quedando excluidos todos los demás productos.