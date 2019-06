El caserío Mausitxa de Elgoibar, vencedor del XVI Campeonato de Queso Idiazabal de Pastor de Bilbao

Publicado 16/06/2019 14:36:05 CET

La quesería Gaztañaditxulo, de Idiazabal ha recogido el segundo premio, y caserío Kortaria, de Lekaroz (Navarra), el tercero

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del XVI Campeonato de Queso Idiazabal de Pastor 'Villa de Bilbao' ha ido a parar al caserío Mausitxa, de Elgoibar, en un certamen celebrado este domingo en la Plaza Nueva, que ha contado con una participación de 25 pastores-productores y que abre la temporada de concursos de esta variedad de Idiazabal.

El concurso ha tenido como segundo clasificado a la quesería Gaztañaditxulo, en el mismo puesto, precisamente, que el año pasado, y por delante del caserío Kortaria de la localidad navarra de Lekaroz, que ha recogido el tercer premio. El premio al Mejor Queso de Bizkaia ha recaído en la quesería de Eñaut Gallastegi, de Mallabia, que, igualmente, repite por segundo año consecutivo como mejor queso de Bizkaia.

El concejal bilbaíno de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Otxandiano, ha entregado la txapela del campeón en un acto celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao. Mausitxa también recogió en el año 2013 la txapela del concurso bilbaíno.

El jurado, compuesto por catadores oficiales de la D.O. Idiazabal, además de personalidad del mundo gastronómico, ha destacado la "altísima calidad" de los 25 quesos presentados. "A pesar de ser quesos jóvenes y no haber madurado por completo, lo hemos tenido muy difícil, sobre todo en los ocho quesos finalistas", ha subrayado Jesús Salmerón, miembro del comité de cata de la D.O. Idiazabal y catedrático de la UPV/EHU.

El concurso de Bilbao, el primero de la temporada, está organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, la asociación de pastores elaboradores Artzai Gazta y la Denominación de Origen Idiazabal y patrocinado por BBK Gizarte Ekintza. Los pastores elaboradores llegan a este certamen, por tanto, con los primeros quesos, caracterizados por una baja curación de no menos de 60 días, pero de aromas más intensos.

El jurado ha estado compuesto por tres mesas, dirigidas por expertos catadores de la D. O. Idiazabal y acompañados de críticos gastronómicos, representantes institucionales y comerciantes de Bilbao, así como la presidenta de la Asociación de Celíacos de Euskadi, EZE, Itxaso Olabarri.

HOMENAJE Y FERIA

La Plaza Nueva ha acogido, al mismo tiempo, una feria agroalimentaria en torno al queso Idiazabal de Pastor dentro del III Gazta Fest, el festival que se celebra, entre el 11 y el 24 de junio, en el Casco Viejo, que ha tenido cientos de visitantes.

Además, en la feria de la Plaza Nueva han participado medio centenar de elaboradores de queso y productos, lácteos, txakoli, sidra o productos de la huerta. Entre ellos, los ganadores vizcaínos de la feria de Santo Tomás del año pasado, que han puesto sobre la mesa la excelente calidad del agro vizcaíno.