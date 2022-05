La catedrátrica de Psicología y ex rectora de la UPV/EHU Nekane Balluerka, Premio Euskadi de Investigación 2021

SAN SEBASTIÁN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Premio Euskadi de Investigación 2021 ha recaído en Nekane Balluerka, catedrática del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud y Metodología de Investigación de la Universidad del País Vasco, en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, y ex rectora de la UPV/EHU.

El Tribunal de la vigesimosexta edición del Premio, compuesto por cuatro miembros de reconocido prestigio en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades, ha acordado por unanimidad conceder el Premio Euskadi de Investigación 2021 a Balluerka tras haber permanecido reunido durante este jueves en Bilbao. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha sido el encargado de comunicárselo a la propia galardonada, mediante conversación telefónica.

El Departamento de Educación convoca anualmente el Premio Euskadi de

Investigación. Los años impares, como es el caso de 2021, el premio se convoca en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades, mientras que en los años pares se dedica al reconocimiento de la labor de los profesionales del área de Ciencia y Tecnología.

Este galardón tiene por objeto "fomentar la actividad científica, y estimular, promocionar y valorar los esfuerzos de investigadores y equipos cualificados de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de fuera de la Comunidad Autónoma, cuyo trabajo haya ejercido una influencia positiva destacada en Euskadi", según han señalado desde el Departamento vasco de Educación.

Nekane Balluerka Lasa (Ordizia, 1966) ha realizado "destacadas contribuciones" en el ámbito de los Diseños y Análisis de Datos para llevar a cabo investigaciones en Ciencias Sociales y de la Salud, así como en el campo de la metodología para la adaptación intercultural de instrumentos de medida, tales como test, cuestionarios y escalas.

Es Licenciada en Psicología (1989) y Doctora en Psicología por la

UPV/EHU (1993). Ha realizado estancias como investigadora visitante en la Arizona State University (1995), en la University of California (2005) y en el Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research de la University of Manchester (2010). Es profesora de la UPV/EHU desde 1993 y Catedrática en la misma universidad, en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento desde 2009.

METODOLOGÍAS

Su trabajo se centra en el desarrollo de metodologías para la elaboración de instrumentos de evaluación psicológica para su adaptación intercultural, y en la aplicación de modelos de análisis multinivel al estudio de fenómenos psicosociales y en el diseño, implementación y evaluación de programas de intervención en diversos ámbitos de la Psicología.

Desde Educación han destacado que las aplicaciones derivadas de esos estudios han posibilitado "una evaluación equitativa y libre de sesgo" en niños y adolescentes del País Vasco. Balluerka, asimismo, ha creado una escuela de investigadores que trabajan con ella o que están liderando sus propios grupos de investigación, y que están "generando y transfiriendo conocimiento para la sociedad vasca".

Nekane Balluerka ha sido vicedecana en la Facultad de Psicología y Vicerrectora de la UPV/EHU y ha liderado proyectos que han sido "fundamentales en la Convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior, y posteriormente en el ámbito de los estudios de posgrado y las relaciones internacionales". Además, fue rectora de la Universidad del País Vasco de 2017 a 2021.

Además de la "excelente labor científica" de la profesora, el jurado ha resaltado "su destacada carrera investigadora, su excelente capacidad de liderazgo científico con el impulso de una escuela emergente de conocimiento, y el gran impacto en Euskadi de su investigación sobre metodología en ciencias del comportamiento". Balluerka ha mostrado también su "decidida contribución a la creación de asociaciones centradas en su ámbito de conocimiento", tanto a nivel vasco como español y europeo.