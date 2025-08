Catorce cineastas presentarán sus primeros y sus segundos largometrajes en New Directors del Festival de San Sebastián

Saoirse Ronan protagoniza 'Bad Apples', una sátira mordaz con un toque de suspense que inaugurará la sección

SAN SEBASTIÁN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de catorce cineastas de China, Costa Rica, Dinamarca, España, India, Japón, Reino Unido, Rusia, Suecia, Taiwán y Turquía presentarán sus primeros y sus segundos largometrajes en la sección New Directors del Festival de San Sebastián, y competirán por el Premio Kutxabank-New Directors.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la directora de Red Gipuzkoa de Kutxabank, Marta Madinabeitia, han presentado este martes en rueda de prensa los detalles de esta sección del certamen donostiarra, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre.

Rebordinos ha destacado que se trata de una selección "especialmente interesante" en la que este año destacan las cinematografías asiática y británica. Asimismo, ha apuntado que, en las línea de los últimos años, la tématica se acerca a historias de mujeres y también de jóvenes adolescentes.

Así, ha detallado que Saoirse Ronan protagoniza 'Bad Apples', una sátira "mordaz, de humor negro salvaje y muy british", con un toque de suspense que inaugurará New Directors y que "podría haber estado en la Sección Oficial".

Dirigida por Jonatan Etzler (Estocolmo, 1988), cuenta la historia de una profesora obligada a lidiar con un conflictivo alumno de 11 años. Esta producción británica es el segundo trabajo de su director, autor del premiado corto 'Swimmer' y del largometraje 'One More Time' (2023).

'Shiro no Kajitsu/White Flowers and Fruits', primer largometraje de Yukari Sakamoto (Tokyo, 1990), clausurará la sección. La historia transcurre en un internado cristiano para chicas en Japón, donde el suicidio de una carismática estudiante causa conmoción, especialmente en una de las nuevas internas, que tiene la facultad de ver fantasmas.

El realizador del Kurdistán turco Seyhmus Altun (Diyarbakir, 1988) mostrará su ópera prima, 'Aldigimiz Nefes/As We Breathe', que el año pasado participó en WIP Europa con el título de 'Memento non mori'. Esta coproducción de Turquía y Dinamarca narra los cambios que experimenta una familia de un pueblo rural de Anatolia a consecuencia de un devastador incendio.

Tras ser reconocida por su corto 'If You Knew' y su trabajo de dirección en la serie 'MOOD', la cineasta británica Stroma Cairns (Londres, 1992) se estrena en el largometraje con 'The Son and the Sea'. Escrita por la propia Cairns y su madre, la productora Imogen West, el filme relata el viaje de dos amigos por la costa noreste de Escocia, donde descubren una conexión más allá de las palabras.

El director taiwanés Tsao Shih-Han (Kaohsiung, 1981) mostrará su debut en el largometraje, 'Nan Fang Shi Guang/Before the Bright Day'. El filme sigue a un adolescente que, durante la tercera crisis del Estrecho de Taiwán en 1996, debe hacer frente a tensiones familiares, amistosas y sentimentales.

'Värn/Redoubt' es una coproducción de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Reino Unido y Suiza dirigida por el cineasta sueco John Skoog (Malmö, 1985), que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine Documental de Copenhague (CPH: DOX) con su documental, 'Säsong / Ridge' (2019). Este debut en la ficción está protagonizado por Denis Lavant, que interpreta a un hombre que fortifica su casa para protegerse en una eventual guerra.

En 'Vaegtloes/Weightless' (Liviana), debut de la directora Emilie Thalund (Copenhague, 1989), una joven de quince años pasa el verano en un campamento en el que espera perder peso. Allí conoce a una chica carismática, divertida y segura de sí misma, y también a un monitor por quien se siente atraída.

'Si no ardemos, cómo iluminar la noche' es el título del primer largometraje de Kim Torres (Miami, 1993), que fue seleccionada en WIP Latam el año pasado. La directora costarricense, que compitió en Cannes con el cortometraje 'Luz nocturna', sigue los pasos de Laura, una niña de 13 años que se siente atrapada en el seno de su nueva familia.

Zhang Zhongchen (Suzhou, 1991) participará con 'Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang/Nighttime Sounds'. Su segundo trabajo lo protagoniza una niña de ocho años que un día se cruza con el fantasma de alguien de su misma edad.

El primer largometraje de la directora india Tribeny Rai (Sikkim, 1991), 'Chhora Jastai/Shape of Momo', es una coproducción india-surcoreana. La directora es natural del estado de Sikkim, fronterizo con Nepal, donde se desarrolla la acción de la película. Su protagonista regresa a su pueblo del Himalaya, donde debe enfrentarse a la creciente presión familiar y a las expectativas sociales.

Por último, Anton Yarush (Yekaterinburg, 1985) y Sergey Borovkov (Vladivostok, 1987), que también ejerce como director de fotografía, presentarán en la sección su primer largometraje como cineastas, 'Chuzhie Zemli / Foreign Lands'. La película retrata la huida de un director de cine ruso, obsesionado con encontrar la actriz perfecta para su próximo proyecto.

A estos títulos se suman las producciones españolas ya anunciadas: 'Aro berria', de Irati Gorostidi Agirretxe, y 'La lucha', de José Alayón, según ha recordado el director del Festival donostiarra.

Todas las películas optan al Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre la directora o el director y la distribuidora de la película en España. El Premio Kutxabank-New Directors está patrocinado por Kutxabank, colaborador oficial del Festival.

El Jurado del Premio Kutxabank-New Directors es el encargado de valorar y premiar estas películas. Los trabajos correspondientes a la sección de New Directors son candidatos también al Premio DAMA de la Juventud, que otorga un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

New Directors ha asistido al descubrimiento de cineastas como Olivier Assayas, Nicolas Winding Refn, Jonathan Glazer, Luicile Hadzihalilovic, Bong Joon-ho, Isabel Coixet o Kevin Smith. Las películas seleccionadas el año pasado en esta sección cosecharon más de 50 premios y nominaciones tras su paso por San Sebastián.

PREMIOS DONOSTIA

José Luis Rebordinos no ha querido desvelar posibles nombres de las estrellas que acudirán al Festival hasta no tener "confirmadas" sus presencias "al cien por cien". No obstante, ha avanzado que esperan poder anunciar "pronto" otro Premio Donostia, que se sumaría al de la productora Esther García.

En esa línea, ha reiterado que las plataformas digitales "han cambiado todo" y que "cada es más complicado porque se confirman trabajos muy cerca de las fechas". Así, ha apuntado que tenían confirmado un Premio Donostia en noviembre pero "se cayó en mayo". Pese a todo, ha asegurado que prevén tener "un abanico de presencias bonito" este año.