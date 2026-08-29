Catorce detenidos, 66 denuncias y 70 kilos de comida no autorizada decomisada en el octavo día de Aste Nagusia de Bilbao

Policía Municipal - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a catorce personas, dos por violencia de género, en la octava jornada de las fiestas de Bilbao, además de recabarse 66 denuncias, la mayoría por hurto, e incautarse de 70 kilos de comida no autorizada.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, desde las 07.00 horas de este pasado viernes a la misma hora de este sábado, se han interpuesto 66 denuncias, 53 de ellas por hurto. El total de detenidos por parte de la Guardia Urbana asciende a ocho dentro del recinto festivo y seis fuera de este.

Dentro del recinto festivo, hubo tres detenidos por hurto, dos por violencia de género, uno por atentado, una por violencia doméstica, y uno detenido por amenazas.

Fuera del recinto, una persona fue detenida por lesiones, una por amenazas, otra por robo, otro por reclamación judicial y un quinto por quebrantamiento orden alejamiento. Además, hubo una detenida por violencia doméstica. Asimismo, fueron incautados más de 70 kilos de comida no autorizada.