CCOO acusa a la patronal de "aprovechar" la postura de ELA sobre euskera para no negociar el convenio de gasolineras

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha acusado a la patronal de "aprovechar" la postura de ELA sobre el euskera para no abordar la negociación el convenio de gasolineras de Bizkaia durante la reunión celebrada este martes en el CRL.

En un comunicado, CCOO ha negado que se haya opuesto "en ningún momento" a desarrollar este martes la reunión del convenio de gasolineras de Bizkaia --tal y como ha denunciado ELA-- y a que, cada participante, utilizara "la lengua oficial de su elección".

Según el sindicato, ha sido la organización patronal la que se ha opuesto a la utilización de sistemas de traducción, "lo que ha llevado finalmente a que no se haya producido la negociación de contenidos".

En opinión de CCOO, tanto la patronal como ELA "están buscando excusas o provocando conflictos para no avanzar en la negociación". A su juicio, "no es casualidad que esto haya sucedido, precisamente, en el convenio en el que CCOO cuenta con el 60% de la representatividad".

La central sindical considera que la patronal "ha aprovechado la situación provocada por ELA para no abordar la negociación el convenio" y ha insistido en que "ha manifestado, dentro y fuera del CRL, la conveniencia de implantar un servicio de traducción en las mesas de negociación, igual que se hace en otros ámbitos, como las del sector público, con total normalidad". Por otra parte, ha recordado que el CRL ha anunciado que "está trabajando en implantar uno de esos sistemas y que lo hará en breve".

CCOO ha insistido en que la negociación colectiva es "una herramienta clave para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores", especialmente ante "el alza del IPC o cuando el problema de la vivienda se lleva buena parte de su salario".

Por ello, ha anunciado que seguirá "priorizando la negociación de los contenidos en las mesas de los convenios, sin buscar otras excusas u otros objetivos que no sean mejorar las condiciones materiales de los trabajadores".