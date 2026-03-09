CCOO acusa a SEA de presentar una propuesta "pobre y regresiva" para los trabajadores alaveses del Metal

VITORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que la patronal alavesa SEA ha presentado una propuesta "pobre y regresiva" en la negociación del convenio del sector del metal de Álava.

El sindicato ha criticado, a través de un comunicado, que bajo el "pretexto de una competitividad que ya está más que contrastada", SEA "se niega a equiparar" la jornada del sector en Álava con la de territorios vecinos como Bizkaia o Gipuzkoa.

Para CCOO, "no hay justificación alguna para mantener una jornada superior cuando el sector en Álava es plenamente competitivo". Por otra parte, ha denunciado que SEA "pretende una ampliación del bolsín de horas sin control". Esta medida --ha advertido-- "carece completamente de sentido cuando las empresas del sector no utilizan dicha herramienta".

CCOO ha reprochado a SEA que reclame que la bolsa de flexibilidad pase de 100 horas a 259, lo que supondría aprobar un margen de flexibilidad "salvaje" y "a costa de la vida de las personas trabajadoras".

Por otra parte, ha explicado que aunque la patronal sitúa el absentismo "como uno de los grandes problemas del sector", a la hora de buscar medidas para afrontarlo "se niega a analizar las causas del problema", entre las que ha citado la "infradeclaración de contingencias profesionales en los procesos de incapacidades temporales, o la falta salud laboral".

"Su única propuesta para acabar con el absentismo es el recorte de derechos, tratando también de anular la acción sindical en las empresas, profundizando un recorte de derechos consolidado", ha censurado.

En materia salarial, CCOO ha afirmado que "ofrecer incrementos sin garantía alguna de mantenimiento del poder adquisitivo es, sencillamente, miserable". Esto --ha añadido-- es "especialmente grave cuando la realidad económica de las empresas del sector es de beneficios generalizados". "Es impensable permitir que los salarios del Metal se desvaloricen frente a la inflación", ha advertido.

Por todo ello, ha convocado una movilización para el 14 de abril, en la que denunciará "la miseria y el retroceso" que pretende imponer la patronal.