SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha valorado "positivamente" el preacuerdo presentado para las residencias privadas de Gipuzkoa y planteará a sus delegadas que los firmen.

En un comunicado, CCOO ha destacado "especialmente" que se recupere "un convenio de eficacia general que racionalice las condiciones de trabajo del sector en el territorio y facilite la aplicación de sus condiciones de trabajo en las empresas del sector, sin perjuicio de que pueda mejorarse mediante convenios de empresa allí donde sea posible".

El sindicato ha apuntado que el preacuerdo presentado garantiza subidas superiores al IPC en los años de vigencia desde el 2025, y mejora la parcialidad hasta el 75%, además de otros complementos como el de domingos y festivos y las condiciones laborales para las trabajadoras de más de 60 años.

También ha destacado que el preacuerdo "recupera la senda" del primer convenio de Gipuzkoa firmado, entre otros sindicatos por CCOO, "en el año 2005, que consiguió armonizar las condiciones de las residencias de Gipuzkoa en un primer convenio que, entre otras, ya regulaba las 1.592 horas de jornada anual".