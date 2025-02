CCOO dice que el dato es negativo y advierte, ante "el mantra" de falta de trabajadores", que hay 109.000 parados

García dice que hay cifras importantes de empleo y crece la contratación indefinida, pero no se "puede tolerar" esa cifra de desempleados

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha calificado de "negativo" el dato de subida del paro en Euskadi durante el pasado mes y ha advertido, ante el "mantra" de falta de profesionales, que hay más de 100.000 desempleados en el País Vasco y se deben articular políticas públicas para que tengan la cualificación precisa.

En el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en Bilbao, la dirigente sindical ha hecho un análisis de los datos de paro de enero, que se cerró con un total de 109.361 desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que supone 1.981 parados más que el mes anterior (+1,84%).

Loli García ha afirmado que, "evidentemente", el dato del paro es "negativo" y ha recordado que ocurre "de manera estacional en todos los meses de enero". Según ha apuntado, "la única parte positiva" es que ha subido menos que en enero del pasado año.

"Sabemos que en enero cae un empleo que tiene una característica muy estacional, que tiene que ver con las navidades, rebajas, etc. Y esto es un dato, de todas formas, negativo", ha añadido.

Las secretaria general de CCOO Euskadi ha señalado que, en todo caso, Euskadi está en unas "cifras importantes del empleo" y sigue mejorando el porcentaje de contratación indefinida, lo que, a su juicio, "tiene mucho que ver con la reforma laboral acordada junto con el Gobierno".

No obstante, ha recordado que todavía hay más de 100.000 personas en el desempleo en Euskadi y es una cifra que "no se puede permitir ni tolerar. "Hay 109.000 personas que están buscando empleo y que no lo encuentran", ha añadido.

En este punto, se ha referido al hecho de que se "suelten una serie de mantras, sobre todo desde algunos intereses económicos fundamentalmente, de que no hay trabajadores" y ha recordado que hay 109.000 personas en desempleo y "tendrán que hacerse las políticas públicas necesarias para que esta gente esté en condiciones de cualificación, de formación y de políticas activas para poder hacer un empleo".

"Pero cuidado con lanzar estos mensajes cuando todavía tenemos más de 100.000 personas en desempleo a las que hay que sacar de esa situación y que encuentren un empleo en condiciones", ha concluido.