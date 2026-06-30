CCOO exige a Glovo compromisos reales tras la primera reunión con el Comité de Empresa en Álava

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido a Glovo compromisos reales tras celebrarse la primera reunión con el Comité de Empresa en Álava, --integrado por 13 representantes de este sindicato-- en la que ha trasladado a la empresa las principales preocupaciones de la plantilla rider y ha reclamado medidas concretas para mejorar la organización del trabajo y garantizar unas condiciones laborales "transparentes y dignas".

Según ha informado CCOO, entre los asuntos abordados destacan la planificación de horarios, la gestión de las vacaciones, las nóminas, los canales de comunicación con la empresa, la prevención de riesgos laborales, las métricas de rendimiento, el régimen disciplinario y la situación de las personas trabajadoras migrantes.

Asimismo, CCOO ha solicitado a Glovo la elaboración de un protocolo "claro" para la gestión de incidencias, que establezca cómo deben tramitarse, quién es responsable de atenderlas y en qué plazos, además de exigir una mayor transparencia en los criterios de asignación de pedidos, los sistemas de incentivos y la aplicación de posibles sanciones.

En materia de salud laboral, el sindicato reclama avances inmediatos en la constitución del Comité de Seguridad y Salud, una mejora en la entrega de los equipos de protección individual y la implantación de protocolos específicos frente a riesgos como las altas temperaturas, los accidentes de tráfico o las situaciones de inseguridad durante el reparto.

CCOO considera "positivo" que se haya abierto este espacio de interlocución, pero advierte de que el "verdadero valor de esta nueva etapa dependerá de la voluntad de la empresa para convertir el diálogo en acuerdos y compromisos reales, verificables y con efectos tangibles para la plantilla".

"La representación legal de las personas trabajadoras no puede quedarse en un mero trámite. Tras un proceso electoral tan complicado, es el momento de que Glovo demuestre con hechos su voluntad de respetar los derechos laborales y de construir unas relaciones laborales basadas en la negociación y la transparencia", señala el sindicato.

Como siguiente paso, CCOO remitirá a la empresa un borrador del acta de la reunión con todos los asuntos tratados y solicitará la convocatoria de un nuevo encuentro para evaluar los avances y realizar un seguimiento de los compromisos que se adquieran.