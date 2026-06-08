CCOO exige la reapertura al mediodía de las oficinas de Correos de Bizkaia

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BILBAO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido a la dirección de Correos la apertura de todas sus oficinas de atención al público en Bizkaia en horario de 14.30 a 16.30 horas, ya que su cierre a mediodía es una situación "discriminatoria" que "no se justifica" y que "causa malestar" entre los usuarios.

El sindicato ha explicado que el cierre de las oficinas de Correos en ese horario "fue una medida excepcional que de manera unilateral implementó la dirección de Correos en todo el Estado y que paulatinamente fue revertida en todas las provincias (que ahora hacen jornada continua), salvo en las de la Zona Postal Norte", a la que pertenece Bizkaia.

CCOO ha censurado que esta situación "supone un agravio comparativo para Bizkaia", donde sus oficinas postales permanecen abiertas al público "tan solo nueve horas y media en jornada partida", mientras que "en el resto del Estado el horario de apertura es de doce horas, en jornada continua".

"Esta situación anómala, asimétrica y discriminatoria en la apertura de las oficinas de atención al público no se justifica, y causa malestar entre los usuarios que no entienden por qué un servicio público esencial, es más o menos accesible en lo referente a sus horarios, según el territorio en el que vivamos", ha planteado.

El sindicato ha recordado que el pasado 2 de junio el Consejo de Ministros aprobó el Contrato-Programa por el que Hacienda dotaba con 806 millones de euros la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) a Correos, "reforzando su futuro papel de ventanilla única de la Administración Pública", entre otros.

Para CCOO, "esa dotación económica debería suponer una mejora del servicio público que presta Correos ampliando, sus horarios de apertura al público con un doble beneficio: el social (de servicio público de calidad), y el laboral, con la paulatina supresión de la parcialidad en la contratación de sus empleados".

El sindicato ha denunciado que el "recorte de horarios", que Bizkaia sufre "desde hace años", va "en contra de la supuesta accesibilidad al usuario que proclama Correos en sus comunicados internos". "El servicio público de calidad es un derecho de todos los usuarios, independientemente del lugar en donde vivan", ha reivindicado.