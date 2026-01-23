CCOO Irakaskuntza denuncia la falta de participación y planificación en el cierre e integración de 12 centros públicos

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Irakaskuntza ha denunciado la forma en la que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha gestionado el cierre y la integración de 12 centros educativos públicos en Bizkaia a partir del curso 2026/2027, dada la "falta de participación y planificación".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que, aunque la medida se justifica en el descenso de la natalidad y de la demanda de escolarización, la preocupación principal de las comunidades educativas reside "en la ausencia de transparencia, planificación y participación real en el proceso".

Según ha precisado, la integración de estos centros afecta directamente a más de 1.500 alumnos y alumnas, a sus familias y a más de 150 profesionales docentes y no docentes, además de suponer "cambios profundos en los proyectos pedagógicos, lingüísticos y organizativos".

"Estos procesos requieren tiempo, análisis y acuerdos colectivos para garantizar su coherencia y calidad, algo incompatible con la precipitación con la que se están llevando a cabo", ha asegurado.

CCOO Irakaskuntza ha indicado que "la aceleración" de las integraciones, además de producirse en pleno periodo de matriculación, genera "incertidumbre y desconfianza" entre las familias, que deben tomar decisiones "sin información clara sobre la continuidad de los proyectos educativos, las instalaciones o la organización futura de los centros resultantes".

"Aunque desde el Departamento de Educación se defiende que estas integraciones buscan reforzar los proyectos educativos y combatir la segregación escolar, AMPAs y personal educativo denuncian que la información ha llegado tarde y de forma parcial, cuando las decisiones ya estaban cerradas, sin posibilidad real de participación ni contraste", ha agregado.

CCOO Irakaskuntza ha asegurado que este modelo de gestión "vulnera" los principios de participación democrática de la comunidad educativa y "vacía de contenido el discurso institucional sobre consenso y corresponsabilidad".

A su juicio, la defensa de la escuela pública exige "procesos transparentes, participación efectiva y respeto a la autonomía pedagógica" de los centros.

Por ello, CCOO Irakaskuntza ha reclamado "revisar los tiempos, abrir espacios reales de participación y acompañar de forma progresiva" estos procesos para evitar que "se conviertan en cierres encubiertos, con un elevado coste educativo y social para el alumnado, las familias y el profesorado".