CCOO pide descansos efectivos, conciliación y derechos para toda la plantilla del transporte de viajeros de Álava

VITORIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado que el nuevo convenio del transporte de viajeros de Álava deberá garantizar "descansos efectivos, conciliación y derechos para toda la plantilla"

El sindicato ha advertido, a través de un comunicado, de que no respaldará un acuerdo "que consolide los tiempos de presencia como fórmula habitual de organización del trabajo ni que mantenga a la plantilla sometida a una disponibilidad permanente incompatible con una conciliación real".

Para CCOO, la negociación "va mucho más allá de una cuestión salarial", dado que el debate de fondo es "qué modelo laboral quiere tener el sector".

De esa forma, ha indicado que hay que optar entre un modelo "basado en jornadas excesivamente amplias, interrupciones constantes y largos periodos de disponibilidad al servicio de la empresa", y otro modelo "que garantice condiciones de trabajo dignas, descansos efectivos y respeto al tiempo de vida de las personas trabajadoras".

CCOO ha afirmado que las propuestas planteadas hasta la fecha "siguen sin dar una respuesta suficiente a una de las principales reivindicaciones de la plantilla", que consiste en el establecimiento de "límites claros a los tiempos de presencia y a las jornadas excesivamente prolongadas".

El sindicato reclama "una reducción real de jornada, la recuperación del poder adquisitivo, descansos efectivos entre jornadas y el reconocimiento del tiempo que las trabajadoras y trabajadores permanecen a disposición de la empresa".

Además, considera que esta negociación "exige responsabilidad colectiva y unidad sindical para fortalecer la posición de las personas trabajadoras y alcanzar un convenio de eficacia general".

CCOO ha afirmado que "no debe repetirse lo ocurrido en 2022, cuando la firma de un convenio de eficacia limitada dejó fuera a parte de la plantilla, debilitó la negociación colectiva y no resolvió los problemas estructurales del sector".

Por ello, ha indicado que el objetivo de esta negociación debe ser "un convenio de eficacia general que garantice derechos para todas las personas trabajadoras del transporte de viajeros por carretera de Álava, sin exclusiones y con condiciones homogéneas para todo el sector".

Para el sindicato, "solo así será posible avanzar hacia un modelo laboral más justo, equilibrado y respetuoso con la salud, el descanso y la conciliación".