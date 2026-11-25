VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha rechazado el convenio del sector del transporte de viajeros por carretera de Álava por considerar que introduce un modelo de organización del tiempo de trabajo "que perjudica los derechos de la plantilla".

La principal discrepancia de CCOO se centra en la incorporación de las horas de presencia, que establece una distinción entre el tiempo de trabajo efectivo y el tiempo en el que las personas trabajadoras permanecen a disposición de la empresa, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Este sistema --a juicio de CCOO-- abre la posibilidad de alcanzar semanas de hasta 60 horas de disponibilidad, con 40 horas de trabajo efectivo y hasta 17 horas adicionales de presencia.

De esta manera, determinados tiempos de espera y disponibilidad "pueden dejar de computar como trabajo efectivo, aunque las personas trabajadoras sigan condicionadas por las necesidades del servicio y la organización empresarial", según ha indicado CCOO.

Para el sindicato, todo el tiempo durante el que la plantilla está a disposición de la empresa "debe computar como tiempo efectivo de trabajo". "No se puede convertir en tiempo de presencia una parte de la jornada que está condicionada por las exigencias y la organización del servicio", ha afirmado.

El sindicato considera que la subida salarial y la "escasa" reducción de jornada recogidas en el convenio "no compensan las consecuencias de introducir este sistema, que puede traducirse en una mayor disponibilidad de la plantilla y en un perjuicio para la conciliación de la vida personal y laboral y para los tiempos de descanso".

CCOO, que ha recordado que el convenio solo cuenta con el respaldo de UGT, ha afirmado que seguirá defendiendo un acuerdo de eficacia general, "que cuente con el respaldo necesario para representar al conjunto del sector y que suponga una mejora real de las condiciones laborales de las personas trabajadoras".