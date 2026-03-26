Cebek y sindicatos firman un precuerdo en Artes Gráficas Bizkaia con subida del 19,5% en 2026 y garantía del IPC en 2027

Archivo - Manifestación en Bilbao de sindicatos de Artes Gráficas Bizkaia - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial del sector de Artes Gráficas de Bizkaia, integrada en CEBEK, y los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT han firmado este jueves en el CRL de Bilbao un preacuerdo que pone fin a más de 14 años sin renovación del convenio colectivo del sector y que contempla una actualización salarial para 2026 del 19,53% y subida equivalente al IPC de 2026, con un mínimo del 2,5% para 2027.

El preacuerdo precisa en todo caso que --una vez garantizado el IPC de 2026 para 2027, uno de los principales puntos de bloqueo existentes en la negociación--, ambas partes acuerdan que, si el IPC superara el 3,5%, el exceso se aplicará con efectos de 2028, lo que, para Cebek, supone que "se limita para las empresas el impacto de un posible escenario de inflación superior".

Según han informado ambas partes en comunicados, junto al incremento salarial, el preacuerdo incorpora la reducción de la jornada anual y diferentes mejoras en las condiciones laborales.

En concreto, ELA, con mayoría en la mesa negociadora (52%) se ha valorado "muy positivamente el acuerdo, que ha sido posible gracias a las movilizaciones y huelgas del sector" han precisado.

En cuanto a los términos del preacuerdo, han destacado "la limitación del uso de ETT a un máximo de 6 meses, el mantenimiento y actualización del derecho a la jubilación parcial, la cláusula que impide la inaplicación del convenio sin acuerdo con la representación de los trabajadores y que mantiene derechos ya existentes que la patronal pretendía eliminar, como el complemento del 100% en caso de incapacidad temporal o el cobro de la antigüedad sin límite".

Por su parte, desde el sindicato LAB, han subrayado que, con esta firma, se logra "un salario mínimo garantizado de 1.500 euros, reducción de jornada de 12 horas hasta las 1.694 horas anuales en 2027, cláusula de inaplicación que refuerza el cumplimiento de lo acordado, la constitución de una comisión de igualdad, protocolo contra el acoso sexual y medidas para el colectivo LGTBI".

A su vez, desde la patronal Cebek han resaltado que, en relación con el contrato de relevo, "se incorpora su carácter obligatorio en el convenio, si bien su aplicación queda sujeta a determinados límites y condiciones que permiten compatibilizar esta medida con la realidad organizativa de las empresas".

Tras destacar que la subida acordada, con efectos desde el 1 de enero de 2026, "debe entenderse en su contexto, ya que se aplica sobre unas tablas salariales que no habían sido actualizadas desde el año 2011", desde la patronal han destacado que "el acuerdo incluye elementos clave para garantizar la sostenibilidad del sector".

Entre ellos, Cebek destaca "la regulación de la absorción y compensación, que permitirá integrar los incrementos salariales que muchas empresas ya han venido aplicando durante estos años, sin que en ningún caso ello suponga una reducción del salario de las personas trabajadoras".

Desde la Asociación de Artes Gráficas - Cebek se destaca finalmente "el importante esfuerzo realizado por las empresas para alcanzar este acuerdo, con el objetivo de recuperar un convenio sectorial tras casi 15 años sin actualización y dotar al sector de un marco estable y equilibrado".