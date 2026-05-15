El Centro Gallego será el pregonero de las fiestas de Barakaldo y la asociación Barakaldo con el Sáhara Salam, txupinera

Archivo - Recorrido de los personajes de las fiestas de Barakaldo. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Municipal de Fiestas de Barakaldo ha acordado designar al Centro Gallego de Bizkaia en Barakaldo y la Asociación Barakaldo con el Sáhara Salam como pregonero y txupinera, respectivamente, de las fiestas de El Carmen, que la localidad vizcaína celebrará del 11 al 19 de julio.

Según han informado desde el Ayuntamiento, el papel de pregonero de las fiestas patronales recaerá este año en el Centro Gallego de Bizkaia en Barakaldo, coincidiendo con la celebración de su 125º aniversario. Fundado el 24 de junio de 1901, es el centro gallego más antiguo de Europa y el segundo más antiguo del mundo, únicamente por detrás del de Buenos Aires.

"Su creación respondió a la necesidad de ofrecer apoyo, cohesión y un espacio cultural a los miles de gallegos y gallegas que llegaron a Euskadi durante la industrialización", ha recordado el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, que ha destacado que, a lo largo de su historia, el Centro Gallego ha desarrollado "una importante labor social y comunitaria" y se ha convertido en "un referente cultural en Bizkaia".

Actualmente el centro continúa trabajando para mantener vivas las tradiciones gallegas mediante actividades culturales, formativas y festivas y este año celebra su 125º aniversario, en palabras de Zubiaurre, "reconociendo así su papel como espacio de identidad, memoria y convivencia para varias generaciones de gallegos y descendientes en Barakaldo".

TRAYECTORIA SOLIDARIA

Por su parte, el lanzamiento del txupin festivo correrá a cargo de la Asociación Barakaldo con el Sáhara Salam, que este año cumple 30 años de "trayectoria solidaria".

La asociación nació en 1996, tras las primeras experiencias de acogida de menores saharauis por parte de familias del barrio de Retuerto un año antes y, "desde entonces, se ha consolidado como una de las entidades más activas en el ámbito de la solidaridad internacional" en Barakaldo.

Su labor se centra en la acogida de niños y enfermos saharauis, la cooperación humanitaria con los campamentos de refugiados, así como en la sensibilización y la creación de "lazos culturales y humanos" entre Barakaldo y el pueblo saharaui, ha destacado el concejal de Alcaldía.

Durante estas tres décadas, Salam ha impulsado campañas solidarias como 'Alimenta una esperanza', ha participado en la Caravana Vasca con el Sáhara y ha promovido diferentes iniciativas educativas y sociales que "han movilizado a cientos de familias barakaldesas".