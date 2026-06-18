Cerca de 1.000 personas participan en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables en Donostia

Cerca de 1.000 personas han participado en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables en Donostia - DFG

SAN SEBASTIÁN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.000 personas han participado en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que ha finalizado este jueves en el Palacio Kursaal de San Sebastián tras tres días de reflexiones y ponencias sobre la longevidad en las que han participado representantes institucionales, responsables públicos, investigadores, organizaciones sociales y personas expertas procedentes de más de 1.700 ciudades y comunidades de más de 60 países.

Junto al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la OMS, han coorganizado el evento el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, cuyos representantes han realizado una valoración positiva de unas jornadas con el lema de "transformemos juntos un mundo conectado, equitativo y sostenible, adaptado a todas las generaciones".

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que "en Donostia llevamos años aprendiendo que la longevidad es una realidad que transforma la vivienda, el espacio público, la salud, la cultura, la tecnología, los cuidados, la economía o la vida comunitaria, pero estos días hemos comprobado que esa conversación está viva en muchos lugares del mundo".

"Nos queda claro que las comunidades amigables se construyen gracias al compromiso de miles de personas que, desde ámbitos muy distintos, trabajan para que todas las personas podamos seguir teniendo un lugar. Nos llevamos nuevas relaciones, nuevas complicidades y una red más fuerte para seguir aprendiendo unas comunidades de otras", ha aseverado.

Por su parte, la diputada general de Gipuzkoa ha afirmado que las personas "cada vez viven más y que quieren vivir mejor, en ciudades y entornos amigables y con fuertes relaciones intergeneracionales".

"En Gipuzkoa hemos pisado el acelerador y ello nos ha permitido dar un salto para diseñar unos servicios sociales que colocan a la persona en el centro. El propio sistema se tiene que adaptar, las maneras de trabajar cambian, y también la manera de medir y evaluar se transforma", ha añadido Eider Mendoza.

Asimismo, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha apuntado que el colectivo de personas mayores en Euskadi "es muy diverso y heterogéneo" y por ello se ha pasado de "una estrategia sociosanitaria a una estrategia de vida plena".

"Vivir más años es uno de los mayores logros de nuestro tiempo, y las políticas sobre longevidad nos invitan a dar un paso más: no solo añadir años a la vida, sino añadir vida a los años. Las personas mayores no son únicamente destinatarias de cuidados, sino protagonistas esenciales de nuestra comunidad. Esto debe ir impregnado en el ADN de nuestros pueblos y ciudades", ha explicado Melgosa.

LAGUNKOIA PLAZA

Las tres instituciones han coincidido en una lectura satisfactoria de la implicación de la ciudadanía en la llamada 'Lagunkoia Plaza', un escenario paralelo al congreso donde se ha promovido una conversación compartida sobre cuestiones como los cuidados, la vivienda, la salud y el bienestar, la participación, la movilidad, las relaciones comunitarias o las nuevas desigualdades. El espacio ha combinado actividades, encuentros y hasta performances originales abiertas a la ciudadanía.

Dentro de las actividades, este viernes 250 participantes del III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables acudirán a distintos puntos de la geografía vasca a conocer experiencias municipales dentro de la Red Euskadi Lagunkoia.

A través de estas visitas podrán explorar municipios tanto en entornos rurales como urbanos, intercambiar conocimientos, dar a conocer buenas prácticas y promover enfoques innovadores basados en el liderazgo ciudadano, la intergeneracionalidad, nuevos modelos de vivienda, la investigación en salud y la lucha contra el edadismo en diferentes contextos locales de Euskadi.

En Amurrio, municipio con 10.442 habitantes, donde la población mayor de 65 años representa el 27,7% de la ciudadanía, la visita propondrá una experiencia cercana para descubrir cómo la participación de las personas mayores puede convertirse en motor de vida comunitaria.

A través de una representación teatral protagonizada por personas mayores integrantes del Consejo de Personas Mayores de Amurrio, las personas asistentes podrán "acercarse a sus historias e inquietudes, mostrando el potencial del arte como herramienta de expresión, cohesión y reflexión colectiva".

En Azkoitia, municipio de 12.084 habitantes, donde la población mayor de 65 años representa el 20,9% del total, las personas participantes tendrán la oportunidad de conocer la iniciativa 'Pasira', un paseo saludable intergeneracional reconocido como buena práctica dentro de la red Euskadi Lagunkoia Berria y en el que participan jóvenes de la escuela de formación profesional y personas mayores del municipio.

En Barakaldo, con 100.200 habitantes, donde la población mayor de 65 años representa el 24,5% del total, conocerán el proyecto Barakaldo Lagunkoia y, en concreto, la campaña contra el edadismo ("Mi edad no me define") impulsada por el grupo en los últimos años y que, de forma participativa e intergeneracional, busca sensibilizar a la ciudadanía y combatir los estereotipos asociados a la edad.

En Bilbao, municipio de 346.933 habitantes, donde la población mayor de 65 años representa el 25,4% del total, las personas participantes en la visita tendrán la oportunidad de conocer el centro Aukeragune, una iniciativa innovadora orientada a la atención de personas mayores en situación de fragilidad o soledad.

El programa está diseñado para prestar atención directa a 80 personas, y se ha previsto que se puede llegar a intervenir con más de 2.000 personas mayores de los barrios del entorno de Otxarkoaga, como son Txurdinaga, Santutxu, Begoña, Bolueta, Uribarri y Zurbarán.

En San Sebastián, municipio de 189.866 habitantes, donde la población mayor de 65 años representa el 26% del total, se realizarán dos visitas. Una visita al Instituto BioGipuzkoa que permitirá dar a conocer algunas de las líneas de investigación relacionadas con el envejecimiento que se están desarrollando.

La segunda visita será a las viviendas de Lugaritz donde personas residentes mostrarán tanto los espacios privados, concebidos para la intimidad y el bienestar personal, como las zonas comunes, clave para la participación, la convivencia y la creación de relaciones vecinales, poniendo en valor el acompañamiento de la profesional de referencia, la gestión personalizada de apoyos y la integración de los servicios comunitarios.

En Vitoria-Gasteiz, municipio de 253.956 habitantes, donde la población mayor de 65 años representa el 23,2% del total la visita dará a conocer de primera mano el modelo los 16 centros de mayores BIZAN, una experiencia que sitúa a las personas mayores en el centro de la vida comunitaria donde las personas mayores no solo participan, sino que también toman decisiones y lideran iniciativas a través de un modelo basado en comisiones.