Cerrados este miércoles los paseos Nuevo y de Leizaola así como Peine del Viento de San Sebastián por olas

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los paseos Nuevo y de Leizaola así como el Peine del Viento de San Sebastián se encuentran cerrados este miércoles por la alerta naranja por impacto de ola en costa, según ha informado Protección Civil del Consistorio donostiarra.

En un comunicado, desde el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana han señalado que este martes el paseo Nuevo estará cerrado tanto para vehículos como para peatones hasta el viernes.

La pasarela peatonal del paseo Salamanca y el acceso al paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) también estarán cerrados. Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad. Además, el servicio de transporte a la Isla Santa Clara quedará suspendido hasta el viernes.