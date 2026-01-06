Cerrados por nieve los puertos vascos de Arantzazu, Arrate, Herrera y Opakua

Archivo - Una máquina quitanieves y una grúa en una carretera de Altube, en Álava (archivo) - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puertos vascos de Arantzazu, Arrate, Herrera y Opakua se encuentran cerrados al tráfico por nieve a las diez y media de la mañana de este martes, día de Reyes. También se encuentra cerrada por este mismo motivo para vehículos de tercera categoría la autovía A-1, entre Miranda y Vitoria-Gasteiz, en ambos sentidos.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, es necesario el uso de cadenas al circular por los puertos de Altube, Bernedo, Deskarga, Vitoria, Salinas, Kurtzeta, Orduña y Zaldiaran.

La presencia de nieve o hielo en la vía hace necesario conducir con precaución por la mayoría de puertos del País Vasco. Además, es necesario el uso de cadenas para circular por la carretera N-124, las Conchas, en Álava.