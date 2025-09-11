Chillida Leku celebra el sábado 4 de octubre una noche inmersiva que combina arte, luz y música

Contará con un concierto de Sara Zozaya y Ke Lepo a los que acompañarán las proyecciones en vivo de la artista visual Itziar Garaluce

Chillida Leku celebrará el próximo sábado 4 de octubre en sus jardines y en caserío Zabalaga una noche inmersiva que combina arte, luz y música. Con un aforo reducido de 100 personas, la propuesta busca "generar nuevas miradas" sobre el legado de Eduardo Chillida y propiciar un "diálogo vivo" con la arquitectura del caserío, al tiempo que fomenta procesos colaborativos desde la práctica artística.

"Este evento se convierte en una invitación a experimentar el museo de una manera distinta, a través de voces y lenguajes contemporáneos que transforman el espacio y refuerzan la idea de que el arte es un territorio compartido, en constante evolución", ha explicado Mireia Massagué, directora de Chillida Leku.

De manera excepcional, el museo ubicado en Hernani (Gipuzkoa) abrirá sus puertas en horario nocturno y ofrecerá la posibilidad de redescubrir el jardín de esculturas de noche y disfrutar de la iluminación diseñada para la ocasión.

Este nuevo evento de música y artes lumínicas, comisariado por el arquitecto y artista visual Edorta Subijana y que cuenta con el apoyo del departamento de cultura de la Diputación de Gipuzkoa, se completará con un concierto de Sara Zozaya, artista que experimenta con la música electrónica así como con la música más orgánica, y Ke Lepo, alter ego del músico Alejo Orbegozo, creador de un sonido 'avant-garde' propio, resultado de su investigación en torno las posibilidades que ofrece el sintetizador.

CONCIERTO AUDIOVISUAL

"El paseo nocturno por Chillida Leku servirá de preámbulo al concierto audiovisual. La interacción entre ambos lenguajes dará lugar a un espectáculo inédito y de carácter efímero, concebido para un aforo reducido y con un enfoque de cercanía, experimentación y calidad artística", ha detallado Edorta Subijana.

La música de Sara Zozaya y Ke Lepo, tanto de forma individual como conjunta, servirá a Itziar Garaluce, artista visual multidisciplinar especializada en visuales en vivo y animación experimental, para desplegar su personal lenguaje visual en el que combina técnicas artesanales y digitales en el espacio interior del caserío, creando una experiencia inmersiva.

Además, tanto los jardines del museo como las fachadas del caserío se iluminarán de forma especial para hacer de la visita nocturna a Chillida Leku "una experiencia única", contando para ello con la participación de la especialista en iluminación y light art Ara Darriba.