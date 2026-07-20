Chillida Leku ofrece una variada programación de verano con cine al aire libre, conciertos, eclipse y bienestar

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SAN SEBASTIÁN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Chillida Leku ha preparado una programación variada en verano con actividades para todos los públicos que continúa en el mes de agosto. Tres jornadas de cine al aire libre, sesiones de bienestar y meditación, conciertos y el eclipse solar total serán los protagonistas de las próximas semanas.

Desde el museo ubicado en Hernani (Gipuzkoa) han detallado que hasta el mes de agosto ha vuelto a programar varias sesiones de yoga que, impartidas por Nina Lorca, están diseñadas para "cuidar el cuerpo y relajar la mente en un entorno excepcional que favorece la contemplación y la meditación".

Así, el jueves 20 de agosto la asesora de desarrollo personal María Ollo y la artista y diseñadora Zuri Uriarte impartirán una sesión de arte y meditación, bajo el título 'Emociones suspendidas en la naturaleza'.

Asimismo, con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto, un fenómeno astronómico que no se va a volver a repetir hasta 2053, Chillida Leku abrirá sus puertas de manera gratuita al atardecer para poder verlo desde sus campas.

También vuelven este verano las noches de cine al aire libre los días 6, 7 y 8 de agosto. Durante estas tres noches, el público podrá disfrutar de una programación de películas recientes como 'Sorda', 'Mi postre favorito' y 'La doncella del lago', con la colaboración de la distribuidora y productora A Contracorriente Films.

Un año más, Chillida Leku será uno de los escenarios de la Quincena Musical de San Sebastián. El viernes 21 de agosto el contratenor Vincenzo Capezzuto y el guitarrista Giancarlo Biancchetti ofrecerán 'Around Bach', un concierto de música sacra y profana de grandes compositores de la época barroca, y el sábado 27 de agosto tendrá lugar el concierto 'De Puentes y Almas. 150 Aniversario de Manuel de Falla' de la mezzosoprano María José Montiel y el pianista Miquel Estelrich.

Chillida Leku acogerá también dos conciertos de la 61 edición del Jazzaldia en el interior del caserío. Las actuaciones correrán a cargo del dúo formado por Enrique Peidro (saxo tenor) y Federico Mazzanti (piano) este próximo sábado 25, y de Enrico Tomasso (trompeta y voz) e Ignasi González (contrabajo) el domingo 26.

La programación musical de este verano se completará con un concierto que ofrecerá Mikel Urdangarin el viernes 11 de septiembre en el Caserío Zabalaga. Un día más tarde, el sábado 12 de septiembre, el guitarrista Flavio Sala será el protagonista en el museo con 'El silencio entre los sonidos'.

El museo guipuzcoano ha diseñado, además, un taller de arte en familia que girará en torno a 'Cuerpos geométricos', la exposición inaugurada el 25 de junio. Impartida por la artista, ceramista y educadora Eider Baile el sábado, 22 de agosto, este taller al aire libre propone acercarse a la geometría presente en las obras de Eduardo Chillida, Larry Bell y Nora Aurrekoetxea.