Chubascos intermitentes y temperaturas sin cambios este lunes en Euskadi

Cielo nuboso - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con chubascos ocasionales, además de muchas nubes, aunque se dejarán ver algunos claros.

Las precipitaciones estarán presentes durante buena parte de la jornada, siendo más probables en el norte, pero de carácter intermitente en general. Las temperaturas no sufrirán muchas variaciones. La cota de nieve se situará en torno a 1000-1200 metros y con viento predominante de componente oeste.