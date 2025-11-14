El ciclo Poetika ofrecerá el lunes una performance que une el desierto y la costa de Perú con el mar y la montaña vasca

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Poetika del Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa ofrecerá el próximo lunes una performance que une el desierto y la costa del norte de Perú con el mar y la montaña de Euskadi. La cita correrá a cargo de la artista audiovisual peruana afincada en San Sebastián, Grace Karen Sandoval Casamayor, y de la artista interdisciplinar colombiana Zarys Falcón.

La sesión tendrá lugar el lunes a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Convento Santa Teresa de la capital guipuzcoana y se desarrollará en castellano. Se presentará el proyecto artístico 'La Hilandera: hilar la luz - Obra ritual desde la memoria', a cargo de Grace Karen Sandoval Casamayor y Zarys Falcón, según ha informado la diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez.

Álvarez ha recordado que, en su actual formato, 'Poetika' ofrece "un encuentro interdisciplinar con la obra de los autores, en el que se dan cita tres aspectos fundamentales para su comprensión poética como son la propia voz del autor, la música y la crítica".

En la performance del lunes, Sandoval encarna a una hilandera contemporánea que hila la memoria del linaje femenino y los territorios de origen, uniendo el desierto y la costa norte del Perú con el mar y las montañas de Euskadi.

El proyecto incluye imágenes filmadas entre las huacas de El Brujo y La Huaca Rajada (Perú) -donde la madre de la artista canta un yaraví frente al océano Pacífico- y el monte Ulia y el mar Cantábrico (San Sebastián).

Grace Sandoval es una artista audiovisual peruana que ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de la gestión cultural, el videoarte y la instalación. Dirige el colectivo artístico Hilar Project y la asociación Poetika Literatura y Artes Audiovisuales en San Sebastián. También es fundadora de Hilar, una marca de moda sostenible.

Por su parte, la colombiana Zarys Falcon es maestra en Artes Escénicas por la Universidad de Bellas Artes de Bolívar y ha cursado estudios de canto lírico por la Universidad de Antioquia y ha sido intérprete de ópera, musicales, conciertos, performance, circo y teatro.