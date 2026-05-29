Cielo nublado en la mitad norte este sábado en Euskadi, con máximas de entre 20 y 25 grados,

Cielo nublado en la mitad norte, con temperaturas máximas que osilarán entre los 20 y los 25 grados - EUROPA PRESS

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi cielo nublado en la mitad norte, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 y los 25 grados.

En el interior se registrará algo más de nubosidad que en días pasados, sobre todo a partir de la tarde, y no se descarta algún chubasco disperso. En este área, las temperaturas diurnas bajarán 3 o 4 grados.

El viento soplará del norte a partir de la mañana, con rachas fuertes por la tarde.