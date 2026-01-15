Cielos muy nubosos y lluvias ocasionales a primeras y últimas horas de este viernes en Euskadi

Varias personas caminan con paraguas bajo la lluvia - Lorena Sopêna - Europa Press

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi cielo muy nuboso a primeras horas, mientras a partir de la mañana se abrirán claros de vez en cuando.

Es probable que llueva de manera débil y ocasional, sobre todo a primeras y últimas horas, con la cota de nieve a unos 1.200-1.400 metros, aunque por la noche puede bajar un poco. Las temperaturas irán en ligero descenso y habrá viento del sur, que por la noche soplará del oeste en la costa.