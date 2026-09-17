Cielos nubosos a muy nubosos con algunas débiles precipitaciones en la mitad norte de Euskadi este viernes

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Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 17:17
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BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi cielos nubosos a muy nubosos con algunas débiles precipitaciones sobre todo en la mitad norte durante la mañana y en las horas centrales. A lo largo de la tarde las precipitaciones irán remitiendo.

El viento a partir de la mañana se fijará del norte y noroeste, y soplará con rachas intensas. Las temperaturas máximas seguirán sin grandes cambios.

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