Cielos poco nubosos con ascenso de las temperaturas este miércoles en Euskadi

Archivo - Bizkaia desde el monte Eretza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi nubes bajas a primeras horas. El cielo quedará poco nuboso durante la mañana, salvo por algunas nubes que aparecerán por la tarde en la mitad sur.

El viento soplará del sureste; en la vertiente cantábrica soplará a ratos del este o del noreste, sobre todo por la tarde. Ascenso de las temperaturas diurnas, especialmente en la mitad norte, con máximas por encima de los 25 grados.