Cielos poco nubosos y ligero ascenso de las temperaturas, este lunes en Euskadi

Vista de Zierbena (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi un inicio de semana sin muchos cambios. Se registrarán algunas brumas y nieblas a primeras horas, con temperaturas frescas, y el resto del día el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas. En el litoral podrían aparecer algunos intervalos de nubes bajas.

A partir del mediodía se levantará una ligera brisa en la costa que se irá extendiendo por la tarde hacia el interior. Las temperaturas máximas tenderán a subir de forma ligera en algunos puntos y rondarán los 30 grados en el interior y los 25 en el litoral.