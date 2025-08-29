Cientos de vitorianos se manifiestan en contra del "genocidio" del pueblo palestino

Muestran su apoyo a la flotilla humanitaria que zarpará este domingo desde Barcelona con destino a Gaza

VITORIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de vitorianos han participado este viernes de la manifestación convocada por la plataforma Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria, bajo el lema 'Basta Ya! Detengamos el holocausto del pueblo palestino', para denunciar "el genocidio" de la población palestina y mostrar su apoyo a la iniciativa internacional de Global Sumud Flotilla.

La movilización, que ha discurrido desde el Museo Artium hasta la plaza de Los Fueros, se enmarca dentro de las protestas que se están llevando a cabo esta semana en la capital alavesa para reivindicar que "el silencio no es una opción ante lo que está ocurriendo" en Palestina y como apoyo a la flotilla que zarpará este domingo desde Barcelona con destino a Gaza.

Esta manifestación multitudinaria ha puesto fin a una semana "llena de solidaridad" con el pueblo palestino y de condena por "la masacre israelí" que deja ya miles de muertos, "muchos de ellos niños y niñas que en las últimas semanas, además, mueren de hambre", ha destacado la organización.

OTRAS INICIATIVAS

De entre las diferentes actividades, siete personas han realizado un encierro ayuno durante los últimos cinco días en los locales de la asociación vecinal de Gasteiz Txiki, ha habido convocatorias en las que cada día se han leído los nombres de los más de 18.000 niños y niñas asesinadas en Gaza y concentraciones para "exigir a los gobiernos, a la industria y el sector bancario vasco que deje de mantener relaciones comerciales o institucionales con el Estado de Israel".

Son las iniciativas con las que la plataforma Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria ha querido dejar claro que "el silencio no es una opción", y ha mostrado su apoyo desde tierra a la flotilla que este domingo zarpará desde Barcelona rumbo a Gaza, con el objetivo de "abrir un corredor humanitario".

En esta flotilla internacional participarán cuatro activistas vascos y en ella, según han trasladado, se han apuntado ya 28.000 personas. El sábado dos autobuses acompañarán a los participantes de la flotilla hasta Barcelona para secundar la iniciativa de Global Sumud Flotilla, plan internacional en el que participan más de 44 países y cuenta con el apoyo de más 200 colectivos sociales vascos.