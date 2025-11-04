La cifra de parados aumenta en Euskadi en 640 personas en octubre y se sitúa en 107.609 desempleados

Euskadi ha registrado el pasado mes de octubre 107.609 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 640 más que en setiembre (+0,60%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.

Sin embargo, en comparación con octubre de 2024, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 888 personas, un descenso del 0,82%.

En el conjunto del Estado, el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 22.101 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el ascenso del paro ha sido de un 0,91%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.443.766 personas.

