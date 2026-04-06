La cifra de parados sube en Euskadi en 179 personas en marzo y se sitúa en 107.173 desempleados

Archivo - Oficina de Lanbide en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de marzo 107.173 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 179 más que en febrero (+0,17%), según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

Sin embargo, en comparación con el mes de marzo de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 1.141 personas (-1,05%).

En el conjunto del Estado, con 2.419.712 personas en desempleo, el paro ha descendido un 0,94% respecto al mes anterior, con caídas en todas las comunidades menos Euskadi, Madrid y Canarias. En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 6,22% de media estatal, con descensos en todas las comunidades, el menor de ellos en términos porcentuales en el País Vasco.

(Habrá ampliación)