Cinco Obras del Museo de Bellas Artes de Álava viajan a distintas localidades españolas

El Museo de Bellas Artes de Álava prestará cinco obras que formarán parte de destacadas exposiciones en diversos puntos de España a lo largo del mes de diciembre, entre ellas, cuatro pinturas y un bronce que serán prestadas de forma temporal por acreditadas instituciones para sumarse a sus proyectos expositivos.

En un comunicado, la Diputación Foral de Álava ha señalado que la obra 'Las Planchadoras', de Ignacio Díaz Olano, forma parte de la exposición 'Como el cristal. Una vida transparente. Centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse (1850-1925)', que se inaugura este martes el Museo de Guadalajara.

Una de las pinturas más conocidas de este autor vitoriano que aborda un tema vinculado a los oficios femeninos en las ciudades a finales del siglo XIX, muchas veces asociados a las tareas domésticas.

Por otro lado, el Museo de Arte Sacro de Bizkaia acogerá el 15 de diciembre la muestra 'El espíritu de Bizkaia', donde se podrán apreciar dos obras prestadas por el Museo de Bellas Artes de Álava: 'Misa mayor en la iglesia de Derio', de Anselmo Guinea, que captura las costumbres religiosas de la región, y 'Maternidad', un relieve en bronce del escultor alavés Joaquín Lucarini, que se inspira en las 'madonnas' italianas, pero con un enfoque local, reflejando la indumentaria vasca.

Por último, la Biblioteca Nacional de España albergará desde el 18 de diciembre la exposición 'Ignacio Aldecoa, el oficio de escribir', organizada con la colaboración de la Diputación Foral de Álava, para conmemorar el centenario del nacimiento del escritor vitoriano.

"COMPROMISO DEL BELLAS ARTES"

Diferentes secciones aportan información acerca de su etapa formativa, profesional y personal. En este ámbito, se incluyen dos paisajes del pintor Adrián de Aldecoa, tío del escritor considerado el alumno favorito de Ignacio Díaz de Olano: 'Paisaje alavés con Olárizu al fondo' y 'La charca de Ali', que nos acercan a la visión de su tierra natal.

Estas cesiones forman parte del compromiso del Museo de Bellas Artes de Álava con la promoción de su colección en el ámbito nacional, contribuyendo a la visibilidad del patrimonio artístico alavés, a través de importantes exposiciones que rinden homenaje a la cultura, el trabajo artístico y la historia social del territorio.