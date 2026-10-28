Circulan de forma errática y les encuentran 100 gramos de cocaína en su coche al ser interceptados en Mungia (Bizkaia)

Droga incautada en Mungia (Bizkaia) - ERTZAINTZA

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este pasado martes en la localidad vizcaína de Mungia a un hombre y una mujer por un presunto delito de tráfico de drogas. Ambos fueron identificados cuando circulaban de forma anómala a bordo de un vehículo y, tras un registro, se les ocupó un total de 67 bolsitas que contenían alrededor de 100 gramos de cocaína.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las cinco y media de la tarde de ayer, la Ertzaintza tuvo conocimiento de la presencia de un vehículo que circulaba de forma errática por la carretera BI-631, a su paso por el municipio de Meñaka en sentido Mungia y que había estado a punto de colisionar con otro vehículo que circulaba por ese punto.

Una patrulla que se encontraba realizando labores de protección ciudadana se dirigió al lugar e interceptó el citado coche, que circulaba de forma anómala por la calle Bermeo Bidea de la localidad de Mungia.

Los agentes procedieron a la identificación de sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, y al interactuar con el conductor comprobaron que mostraba una actitud irregular y hablaba balbuceando, por lo que decidieron realizarle una prueba de alcohol y drogas.

Tras comprobar que en la prueba de drogas había arrojado un resultado positivo en cocaína, los agentes realizaron un registro corporal al sospechoso, localizándole seis bolsitas que contenían una sustancia blanca en polvo.

A continuación, las agentes practicaron otro registro a la mujer, a la que le encontraron otras 61 bolsitas con la misma sustancia.

Tras confirmar que las bolsitas contenían una cantidad total aproximada de 100 gramos de cocaína, la Ertzaintza procedió a la detención del varón de 50 años y de la mujer, de 46 años, por un presunto delito de tráfico de drogas.

El hombre arrestado ha sido detenido por la Ertzaintza en otras tres ocasiones anteriores. La mujer carece de antecedentes con la Ertzaintza. Una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias policiales, los arrestados serán presentados en las próximas horas ante la Autoridad Judicial.