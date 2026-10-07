La ciudadanía podrá visitar las estaciones del Topo en Amara, Bentaberri y Kontxa-Zentroa antes de entrar en servicio - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco ha organizado durante los meses de octubre y noviembre visitas ciudadanas a las tres nuevas estaciones soterradas del Topo en San Sebastián, -Amara, Bentaberri y Kontxa-Zentroa-, antes de su puesta en servicio.

A partir de este jueves, y hasta que se completen las plazas disponibles, se abrirá el plazo de inscripción para las personas interesadas, que recibirán de primera mano por parte de los equipos técnicos de Euskal Trenbide Sarea (ETS) y Euskotren las explicaciones sobre el servicio público.

La inscripción podrá realizarse de forma presencial, en horario de 8.30 a 14.30 horas, en la Oficina de Atención Ciudadana de Euskal Trenbide Sarea (Topogunea), situada en el vestíbulo de la estación de Amara; llamando al teléfono 680 564 204; o través del formulario online disponible en topo.eus.

Para formalizar la inscripción será necesario aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, edad, DNI y teléfono y/o correo electrónico de contacto, a la vez que indicarán qué estación desean visitar, así como el día y la hora.

La primera tanda de visitas tendrá como escenario la nueva estación de Amara (acceso por la calle Autonomía), los días 19, 20 y 21 de octubre, a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Posteriormente, las visitas se trasladarán a Bentaberri los días 27, 28 y 29 de octubre, igualmente con tres turnos diarios, a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Finalmente, la ciudadanía tendrá también la oportunidad de conocer la nueva estación de Kontxa-Zentroa los días 3, 4 y 5 de noviembre, en los turnos de 17.00, 18.00 y 19.00 horas.

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Además, este jueves también se abre el plazo de participación en el concurso de dibujo infantil '¿Cómo te imaginas el Topo del futuro?', que pretende poner en valor la importancia del tren y la movilidad sostenible en el día a día de las familias, en sus desplazamientos para ir a la escuela, al trabajo, visitar familiares o cualquier otra actividad deportiva o de ocio.

A través de este concurso se pretende reflexionar junto con los usuarios del futuro sobre "cómo nos movemos y qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos de desplazamiento y también para cuidar nuestro planeta", han explicado desde el Departamento de Movilidad Sostenible.

Los participantes deberán realizar un dibujo libre con la única condición de que muestren cómo se imaginan que será el tren el futuro. Se valorará la creatividad y la originalidad, la relación con la temática propuesta, la calidad artística adaptada a la edad y la capacidad para transmitir valores relacionados con la movilidad sostenible.

Podrán participar niñas y niños hasta los 13 años (incluidos), dentro de las siguientes categorías: Hasta 5 años (nacidas/os en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025); 6-7 años (nacidas/os en 2019-2020); 8-9 años (nacidas/os en 2017-2018); 10-11 años (nacidas/os en 2015-2016); y 12-13 años (nacidas/os en 2013-2014).

Los dibujos se recogerán entre el 8 y el 30 de octubre (ambos incluidos). En papel se pueden entregar en la oficina de atención a la ciudadanía de Euskotren, en la estación de Amara, de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 20.00 horas. También se pueden enviar los dibujos digitalizados por correo electrónico a topoabadator@euskotren.eus. Se recomienda consultar las bases previamente para adjuntar la documentación necesaria.

El jurado seleccionará dos obras por categoría (ganadora y finalista) que, además de recibir otros premios, se incorporarán a la cápsula del tiempo que se guardará en la nueva estación de Kontxa-Zentroa hasta el año 2051. Las personas ganadoras se conocerán el 4 de noviembre en las páginas web topo.eus y euskotren.eus y a través de las redes sociales de Euskotren. En estas mismas páginas pueden consultarse las bases completas del concurso.