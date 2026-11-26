Clausura del South Summit Industry & Energy en Bilbao - ORGANIZACIÓN DE SOUTH SUMMIT INDUSTRY & ENERGY

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de South Summit Industry & Energy, que se ha celebrado en la B Accelerator Tower (BAT) de Bilbao durante dos días, se ha clausurado este jueves con 350 asistentes de 45 países, entre ellos 160 startups y 35 inversores.

Coorganizado por South Summit y la Diputación Foral de Bizkaia, ha reunido a emprendedores, inversores y responsables de grandes empresas para debatir sobre los principales retos de la transición energética y la transformación industrial.

Según ha informado la organización, el Deep Tech, principal novedad del programa y eje vertebrador de esta edición, ha centrado gran parte de las conversaciones sobre el potencial de las tecnologías de base científica y su transferencia al mercado, donde también se ha hablado de ámbitos como la electrificación del transporte y la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas en la industria.

La quinta edición de South Summit Industry & Energy ha congregado a 350 profesionales procedentes de 45 países, entre ellos 160 startups y 35 inversores. La participación internacional ha alcanzado el 47%, quince puntos porcentuales más que en 2025, un crecimiento que refuerza el posicionamiento de Bizkaia como polo de innovación y su capacidad para atraer talento e inversión a escala global.

En la jornada de clausura, la presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea, ha señalado que quieren que Bizkaia "sea cada vez más una referencia dentro del mapa internacional del emprendimiento y la innovación, un lugar al que mirar, al que venir y desde el que proyectarse al mundo".

Benjumea también ha destacado el papel de la tecnología de base científica en esa proyección. "El Deep Tech tiene que ser uno de los grandes puntales del ecosistema de Bilbao y Bizkaia", ha afirmado.

Por su parte, la diputada foral del Departamento de Promoción Económica, Ainara Basurko, ha destacado que pretenden que Bizkaia "sea uno de los mejores lugares para emprender, desarrollar tecnología y hacer crecer una empresa".

"Contamos con una fortaleza diferencial: un tejido industrial competitivo, con presencia internacional, capacidades tecnológicas y retos concretos que necesitan nuevas soluciones. Esto representa una extraordinaria oportunidad de negocio y crecimiento para las startups. South Summit nos permite conectar a quienes tienen esos retos con quienes tienen el talento, el conocimiento y la capacidad de ofrecer soluciones", ha remarcado.

Además, ha indicado que la Diputación Foral de Bizkaia trabaja "para que esas conexiones se traduzcan en alianzas, inversiones, nuevos proyectos empresariales y empleo de calidad". "Nuestra ambición no es únicamente atraer startups y talento internacional, sino ofrecerles las condiciones necesarias para que decidan crecer y consolidarse desde Bizkaia", ha manifestado.

EL BUYERS' CLUB

Una de las principales novedades de esta quinta edición de South Summit Industry & Energy ha sido la celebración del Buyers' Club, un formato de encuentros individuales diseñado para conectar a responsables de grandes compañías con scaleups tecnológicas europeas que cuentan con soluciones preparadas para su implantación en los ámbitos de la energía, la industria y la movilidad.

El Buyers' Club ha propiciado reuniones 'one to one' en las que las grandes corporaciones han podido conectar con soluciones innovadoras de emprendedores que respondan a necesidades concretas de su negocio. El objetivo de estos encuentros es favorecer acuerdos comerciales y futuras colaboraciones entre compañías y scaleups, desde la puesta en marcha de pruebas piloto hasta el desarrollo de proyectos conjuntos.

LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

El futuro de la movilidad urbana ha protagonizado una de las sesiones de la jornada de clausura con Emilio Froján, CEO y cofundador de Velca. Desde su experiencia al frente de la compañía española especializada en motocicletas eléctricas, Froján ha analizado el potencial de estos vehículos para transformar los desplazamientos cotidianos en las ciudades y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible.

"A corto plazo, Europa no va a poder competir con la industria asiática del vehículo eléctrico. Mientras otros mercados se centran en mejorar productos y componentes, aquí dedicamos demasiado esfuerzo a añadir burocracia", ha señalado.

Del ámbito de la movilidad a la innovación de base científica, Alex Barrera, cofundador y CEO de TheAleph, ha ofrecido una charla sobre la situación del ecosistema Deep Tech en España. El experto ha examinado los obstáculos que dificultan la transferencia del conocimiento científico al mercado y los retos que afrontan las empresas tecnológicas para transformar los avances de la investigación en soluciones comercialmente viables.

"El 32% de toda la inversión de venture capital en Europa ya se dirige a Deep Tech. El problema no está en la tecnología ni en la investigación, sino en quién valida esos productos y quién los compra. Ese es hoy uno de los grandes cuellos de botella en Europa", ha explicado.

16 STARTUPS FINALISTAS

La jornada de clausura de South Summit Industry & Energy ha acogido las presentaciones de las startups finalistas de los ámbitos de industria y movilidad, tras las dedicadas al sector energético durante el primer día.

A lo largo de las dos jornadas, las 16 startups finalistas han presentado sus proyectos en pitches de tres minutos ante una audiencia especializada de inversores y responsables de grandes corporaciones, con el objetivo de explorar posibles acuerdos comerciales.

El programa del encuentro ha incluido también sesiones de trabajo sobre los principales retos de los sectores energético e industrial, así como visitas al Automotive Intelligence Center (AIC) y al Energy Intelligence Center (EIC), dos centros de innovación de Bizkaia que han permitido a los asistentes conocer de primera mano la actividad tecnológica e industrial del territorio.