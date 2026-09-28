La CNMC autoriza la OPA de Ohmnia sobre la totalidad de las acciones de Azkoyen

Archivo - Grupo Azkoyen alcanza en el primer semestre una cifra de negocio de 102,53 millones, un 2,1% más. - GRUPO AZKOYEN - Archivo

BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la OPA presentada por el grupo Ohmnia sobre la totalidad de las acciones de la navarra Azkoyen.

Según ha comunicado Ohmnia a la CNMV, la Comisión Nacional de los Mrcados y la Competencia resolvió el pasado 25 de septiembre, autorizar esa operación, "sin sujetarla al cumplimiento de compromiso alguno".

El pasado 24 de julio, se daba a conocer el anuncio de OPA por parte de un consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor y Talgo, José Antonio Jainaga.

Al día siguiente, Azkoyen comunicaba a la CNMV que su Consejo de Administración había acordado calificar de "amistosa" la oferta pública voluntaria de adquisición formulada por Ohmnia Electronics sobre el 100% de las acciones de la entidad.

Posteriormente, el 24 de agosto el grupo tecnológico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, registraba ante la CNMV su solicitud para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, por un montante total de 244,5 millones.

Ahora se ha conocido el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se produce después de que el pasado 9 de septiembre se diera a conocer que la autoridad de competencia alemana -Bundeskartellamt- había resuelto que la OPA del grupo Ohmnia sobre Azkoyen se puede "ejecutar sin condiciones", ya que "no reúne los presupuestos de prohibición" previstos en la normativa aplicable.