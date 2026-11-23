SAN SEBASTIÁN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco - Navarro (COAVN) en Gipuzkoa cerrará este próximo jueves en la localidad guipuzcoana de Errenteria su ciclo de jornadas de reflexión sobre el futuro modelo de territorio y ciudad, con un encuentro sobre regeneración de barrios.

La jornada tendrá lugar el 26 de noviembre, a las 18.00 horas en Agustinak Zentro, y contará con las ponencias de las arquitectas expertas en la materia Emilia Román y Esther Zarrabeitia, y una mesa de diálogo moderada por la también arquitecta Olatz Grijalba.

La bienvenida correrá a cargo de Oihana Santolaria, vocal de Cultura del COAVN Gipuzkoa, y Eneko del Amo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Errenteria. Con esta sesión finalizará el ciclo de reflexión y debate sobre el futuro modelo de territorio y ciudad en Gipuzkoa correspondiente a la edición de 2026.

Esta jornada abordará cómo los procesos de regeneración urbana pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida en los barrios. El tema se analizará desde diferentes perspectivas, como el diseño urbanístico y arquitectónico, los modelos de gestión colaborativa y los instrumentos de financiación.

El objetivo será "identificar las claves y oportunidades para impulsar intervenciones integrales que presten especial atención a los ámbitos que presentan mayores necesidades sociales", según han explicado desde el COAVN Gipuzkoa.

Tras las ponencias de Emilia Román y Esther Zarrabeitia, Olatz Grijalba moderará un espacio de diálogo en el que participarán ambas arquitectas y se dará voz también al público, con el propósito de compartir reflexiones y experiencias en torno a los retos y oportunidades que plantea la reg eneración urbana.

Como en ocasiones anteriores, la entrada será gratuita, aunque será necesario realizar inscripción previa en la web del COAVN Gipuzkoa.