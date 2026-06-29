El comercio al por menor aumenta sus ventas en Euskadi un 1,2% en mayo y reduce su empleo un 0,3%

Archivo - Establecimiento comercial. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de ventas del Comercio al Por Menor se incrementó en Euskadi un 1,2% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2025, mientras que el empleo en el sector se redujo en ese periodo un 0,3%, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El comercio minorista vasco anotó en mayo un crecimiento en sus ventas del 1,2%, el segundo más elevado del conjunto de comunidades autónomas por detrás de Aragón (+2,3%). La media del Estado, por contra, experimentó un descenso del 0,4%.

La media de los cinco primeros meses del año registró un incremento en Euskadi del 3,7%, por encima del 1,9% de la media del conjunto de comunidades.

EMPLEO

Por lo que respecta a la ocupación en el sector, se registró un descenso de un décima respecto a abril, frente al incremento medio en el Estado del 0,4%, y también en la media de lo que va de año, frente al aumento estatal del 0,8%.

La evolución interanual del empleo en el comercio al por menor fue también negativa en Euskadi, con una caída del 0,3%, mientras que la media estatal aumentó cuatro décimas.