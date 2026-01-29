El comercio al por menor vasco cierra 2025 con un incremento del 6,6% en las ventas y una caída del 0,9% en el empleo

Archivo - Un trabajador ofrece helado en la heladería artesana. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comercio al por menor registró el pasado mes de diciembre en Euskadi un incremento de sus ventas en comparación con el mismo mes de 2024, mientras que el empleo en el sector se redujo en ese periodo un 0,90%, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por lo que respecta a las ventas, el comercio minorista vasco experimentó un crecimiento interanual del 6,6%, por encima de la media estatal del 4,7%, mientras que la media del año se situó en el 5,3%, también superior al 4,1% de la media.

La ocupación en el sector del comercio al por menor se incrementó en diciembre en Esukadi en un 0,6%, dos décimas más que la media del conjunto de comunidades, pero en relación al cierre de 2024 se redujo un 0,9%, frente al crecimiento del 0,8% de la media. En la media del año 2025 este indicador se mantuvo estable, mientras que en el conjunto del Estado creció un 1,4%.