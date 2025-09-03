Comienza este miércoles la venta de entradas de fin de semana para las dos finales de rugby en San Mamés en 2026

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de venta de entradas para las dos finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup de Rugby que acogerá San Mamés el 22 y 23 de mayo de 2026 comenzará este miércoles, a partir de las 11.00 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, tras el éxito de las llamadas entradas Golden y Early Bird (venta anticipada), puestos a la venta el pasado 12 de agosto, a partir de hoy ya se pueden adquirir las entradas conjuntas para ambos partidos a través de la página web de la EPCR (European Proffesional Club Rugby).

Se trata de entradas conjuntas que están disponibles en tres categorías a partir de 120 euros y que dan acceso tanto a la final de la EPCR Challenge Cup como a la final de la Investec Champions Cup. La categoría 1 tiene un precio de 175 euros, la 2 de 140 euros y la 3 de 120 euros.

Desde el consistorio han destacado que el trabajo conjunto llevado a cabo entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, junto con las federaciones de rugby y el Athletic Club, y la European Proffesional Club Rugby (EPCR), ha permitido volver a atraer el año que viene al estadio de San Mamés, tras el éxito cosechado en 2018, las dos finales de los principales torneos de rugby europeo por clubes.