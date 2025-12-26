La Comisión Mixta de transferencias se pospone al 16 de enero para "asegurar la materialización fiel de los acuerdos"

Archivo - Lakua - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos central y vasco han acordado este viernes posponer hasta el 16 de enero la Comisión Mixta de transferencias prevista para el lunes con el fin de "disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos" alcanzados en la reunión bilateral de julio, según han confirmado fuentes del Departamento de Gobernaza, Administración Digital y Autogobierno del Ejecutivo vasco, que han insistido en que no se aceptarán traspasos que "no se ajusten plenamente a la letra y espíritu de dichos acuerdos".

La Comisión Mixta de Transferencias estaba prevista para la próxima semana para materializar los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.

No obstante, el Gobierno Vasco ha "constatado" que, "a día de hoy, no se dan las condiciones necesarias" para celebrar la Comisión Mixta de Transferencias prevista para el próximo lunes "con las debidas garantías".

Fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno han explicado que, por ello, ambos gobiernos han acordado posponer la reunión hasta el 16 de enero, con el objetivo de "disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio".

Según han reiterado, el Ejecutivo de Euskadi no va a aceptar "traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos".

Desde la Consejería vasca han precisado que, si bien tras la reunión mantenida el pasado lunes entre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español, Elma Saiz, se han producido "avances", todavía "persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados".

CONTINUAR TRABAJANDO

En concreto, siguen sin resolverse "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación" y no existe aún "conformidad sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social".

Pese a "la contrariedad" que supone este aplazamiento, han explicado, los ejecutivos vasco y central coinciden en que "lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas", de forma que "puedan ser certificados en la próxima Comisión Mixta de Transferencias".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial han coincidido que la nueva fecha "permite disponer del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas".

"El Gobierno de España, siendo consciente de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando, confía en que el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada", han añadido las mismas fuentes.