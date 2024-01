El comité del centro de menores Ibaiondo de Zumarraga (Gipuzkoa) denuncia la falta de personal de seguridad

SAN SEBASTIÁN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Centro de internamiento de menores Ibaiondo de Zumarraga (Gipuzkoa) se ha concentrado este viernes para denunciar "la falta de personal de seguridad que llevan sufriendo desde hace tiempo de manera continuada".

Según ha explicado el sindicato ELA, el Gobierno Vasco tiene subcontratada a la empresa ISEC para ofrecer dicho servicio. Además, ha recordado que Ibaiondo es "el único centro de nivel 1 en Euskal Herria, donde se realiza una labor educativa con menores y jóvenes que han llevado a cabo delitos graves o muy graves".

De este modo, ha incidido en que, en un centro de estas características, el personal de seguridad "forma parte indispensable del plan de protección de las personas trabajadoras y de los menores".

El Comité de empresa lleva "meses denunciando por diferentes vías", tanto a la Dirección del Centro como al Gobierno Vasco, esa falta de personal, que supone "un incumplimiento del contrato que tiene la empresa con Lakua".

ELA ha afirmado que, hasta el momento, los responsables de Gobierno Vasco "han hecho caso omiso" a las denuncias del Comité. De este modo, ha denunciado que el Ejecutivo autonómico y la Dirección del centro "ponen en riesgo la seguridad estipulada de los trabajadores, y vulneran los derechos de los menores y jóvenes residentes".

"Las consecuencias son diversas y, por ejemplo, los menores no pueden realizar los talleres educativos en la parte exterior del centro, o se puede dar el caso de que por no haber vigilantes suficientes en el turno nocturno los menores no puedan ir al wc, teniendo que hacer sus necesidades en su habitación en una bacinilla", han señalado desde el sindicato. Asimismo, ha apuntado que si se dan a la vez situaciones donde se requiere una intervención, "no hay personal suficiente".

El Comité ha instado al Ararteko a que supervise las condiciones en las que se encuentran los menores/jóvenes en este momento en Ibaiondo, así como la situación de la plantilla. En su opinión, esta situación "es resultado de la subcontratación a empresas de seguridad 'low cost'".